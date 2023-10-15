Почему воюют израильтяне и палестинцы? Причины и хронология главного конфликта современности

Несколько волн еврейской иммиграции (алий) растворили в себе местное еврейское население Палестины, с которым у арабов были сложившиеся веками отношения. Начались трения, затем — волнения, а потом пролилась кровь.

На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.

Но все они — и арабы, и евреи — считались палестинцами.

К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые — христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.

Миф и религия отчасти объясняют поддержку палестинцев и израильтян на Западе и в арабском мире. Но они — лишь холст, на котором кровью написана хронология самого затяжного и безвыходного противостояния в современной истории человечества.

Согласно мусульманской традиции, отсюда же для встречи с Аллахом вознесся пророк Мухаммед. Место этого события — мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в центре Иерусалима. Теперь она числится третьей по значимости мусульманской святыней после Мекки и Медины.

Согласно христианской традиции, в Иерусалиме распяли Христа и отсюда он вознесся на небеса. Тут стоит храм Гроба Господня — главная христианская святыня.

Согласно иудейской традиции, отсюда бог начал мироздание. У иудеев тут был храм, но первый разрушили вавилоняне, а второй — римляне. Уцелела только Западная стена — Стена Плача, ныне главная иудейская святыня.

Небольшой отрезок пустынной территории на восточном побережье Средиземного моря иудеи, христиане и мусульмане числят не просто родным домом. Они считают его святой землей.

Краткая хронология ключевых событий бесконечного палестино-израильского конфликта приведена чуть ниже. Но сначала в двух словах о важном — о мифологии земли, за которую десятилетиями сражаются евреи и арабы.

В результате раздела сфер влияния на пост-османском Ближнем Востоке Сирия с Ливаном отошли французам, Палестина и Месопотамия (современный Ирак) — британцам. Трансиорданию чуть позже также отписали в опеку британцам, но обещания сионистам, закрепленные в декларации Бальфура, на нее не распространялись.

Спустя три года Великобритания получила мандат на управление Палестиной от Лиги Наций. Декларация Бальфура повторяется в нем почти дословно.

Министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур письмом уведомил лидера британских сионистов лорда Ротшильда, что „правительство Его Величества относится благосклонно к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия, чтобы обеспечить достижение этой цели“.

За несколько дней до бунта большевиков в Санкт-Петербурге, определившего судьбу Европы на десятилетия вперед, в Лондоне случилось другое эпохальное событие, которое изменило судьбу Ближнего Востока.

Османская империя вступила в Первую мировую на стороне Германии и Австро-Венгрии — и проиграла. Ближний Восток поделили между собой победители — Британия и Франция. Их прежний союзник Россия самоустранилась в пучину революции 7 ноября 1917 года.

Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве — примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч — иммигранты.

На горизонте уже маячил призрак еврейского государства на землях, которые арабы столетиями считали своими. Евреи тоже считали их своими, поскольку жили тут тысячелетиями.

Арабам не нравилось, что вновь прибывшие евреи относятся к ним, как колонизаторы к аборигенам. Им претил распущенный по их меркам нрав европеизированных репатриантов, но более всего — их склонность замыкаться и создавать новый быт, новые поселения и новую реальность, а не интегрироваться в существующую.

Под израильской оккупацией оказались сектор Газа, Западный берег и восточный Иерусалим. Заодно Израиль занял сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров.

В конце мая 1967 года арабские страны стянули войска к границам Израиля и наперебой стали угрожать стереть еврейское государство с лица земли. Израиль нанёс упреждающий удар — и через 6 дней все было кончено.

Так все и было до следующей войны.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим — Иорданией, а сектор Газа — Египтом.

В результате „войны за независимость“, как ее называют в Израиле, или „катастрофы“, как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства — еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь — лишь вдвое.

Ситуация обострилась с ростом числа репатриантов: евреи массово бежали из Европы, спасаясь от нацизма.

Британцы не смогли помирить арабов с евреями. Их явная благосклонность к близким по духу и культуре иммигрантам из Европы лишь убеждала коренное арабское большинство, что Британская империя не годится на роль непредвзятого организатора будущей независимости Палестины.

С этого момента конфликт стал перманентным. Арабы окончательно оформились как смертельные враги еврейского государства. А их надежды на создание Палестинского арабского государства отдалились в туманное будущее.

Бежавшие от войны жители Западного берега и Газы так и не смогли вернуться домой: Израиль видит в них угрозу полной арабизации и уничтожения страны.

В Газе сейчас около 2 млн палестинцев, на Западном берегу — почти 3 млн. А за границей, преимущественно в соседних странах региона, осели еще более 6 млн палестинских беженцев, согласно данным ООН.

Для сравнения: всё население Израиля приближается к 10 млн человек, из которых 2 млн — арабы.

Одновременно Израиль стал заселять оккупированные территории. По данным ООН, на Западном берегу уже более полумиллиона израильских поселенцев, в Восточном Иерусалиме — еще свыше 200 тысяч. Небольшие поселения есть и на Голанских высотах, а вот в Газе их нет — Израиль вывез всех в 2005 году и отгородился огромным забором.

Международное сообщество считает поселения незаконными, Израиль настаивает, что он в своем праве.

В проблемы беженцев и поселений упираются любые переговоры об урегулировании — еще до того, как они подходят к основным вопросам о статусе Иерусалима и создании арабской Палестины.

1979-1993. Новая война, признание Израиля и мирные переговоры

Переговоры о мире с соседними арабскими странами и об урегулировании с палестинцами велись с переменным провалом последние полвека. Формально к ним причастны Россия и Евросоюз, но главным посредником всегда выступали США — ключевой союзник и гарант безопасности Израиля.

При посредничестве президента Джимми Картера Израиль подписал первый мирный договор с Египтом в Кэмп-Дэвиде в 1979 году.

Ему предшествовала Война Судного дня 1973 года, когда Египет и Сирия попытались отвоевать потерянные в 1967-м территории.