Сантехник, „управлявший“ десятками криптофирм в Эстонии: „Я и не знал, cколько миллионов через них проходит!“

Компании, занимающиеся криптобизнесом, обязаны нанимать специалиста по борьбе с отмыванием денег — это требование закона. И они это делают — приглашают на работу, например, обанкротившегося электрика, которому запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, обитателя социального жилья, сантехника или водителя такси.
Eesti Ekspress выяснил, что требование к наличию таких экспертов часто исполнялось лишь условно. Людей, испытывающих финансовые трудности, за копейки нанимали для мониторинга огромных денежных потоков криптовалютных компаний. И сажали в кресла управляющих и специалистов.