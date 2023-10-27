Сантехник, „управлявший“ десятками криптофирм в Эстонии: „Я и не знал, cколько миллионов через них проходит!“

Eesti Ekspress выяснил , что требование к наличию таких экспертов часто исполнялось лишь условно. Людей, испытывающих финансовые трудности, за копейки нанимали для мониторинга огромных денежных потоков криптовалютных компаний. И сажали в кресла управляющих и специалистов.

В то же время в результате деятельности многих из этих предприятий в разных частях света оставалось множество несчастных жертв. Мы разыскали „солдат“ этой битвы с отмыванием денег, встретились с ними и спросили, что пошло не так.