ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (598-й день) | Горит Авдеевка вся. Летит все...(5)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
1 человек погиб и 22 получили ранения в результате обстрелов Донецкой области Украины. Еще 1 человек погиб в результате обстрела Берислава в Херсонской области.
В России в небе над Сочи были сбиты два беспилотника, в местных пабликах сообщают, что у некоторых местных жителей пропал свет.
Россия продолжает наступательные действия в районе Авдеевке в Донецкой области. „Горит Авдеевка вся. Летит все. Бьют они из всего, что есть в наличии. Не только по позициям, но и по городу“, — говорил в пятницу в телеэфире глава городской военной администрации Виталий Барабаш
Украинский генштаб заявляет, что в пятницу ВСУ отразили 10 атак в районе Авдеевки.
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что российские войска „перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта“, а украинское контрнаступление можно „считать законченным“.
Крымский мост полностью восстановили, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС, который выдал ордер на арест Путина.
На следующей неделе украинские летчики начнут обучение на F-16 на базе ВВС США, сообщает Politico.
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