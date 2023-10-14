Лувр в Париже закрыли из-за сообщений о бомбе

„По соображениям безопасности Лувр закрывает свои двери в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в тот же день, будут возвращены деньги. Мы благодарим вас за понимание“, - сообщается в соцсетях музея.

Из культурного учреждения днем были эвакуированы все посетители и сотрудники, уточняет агентство AP. По его данным, речь идет о письме с угрозами.

Между тем сообщение об угрозе взрыва получила и администрация Версальского дворца, пишет издание Le Figaro со ссылкой на близких к полиции собеседников. По данным газеты, из здания эвакуируют посетителей.

Во Франции введен высший режим контртеррористической готовности

Во Франци с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас, режим контртеррористической готовности Vigipirate по решению правительства был повышен до максимального уровня „чрезвычайной готовности к нападению“.

Подобный уровень готовности сил безопасности Франции позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы, указал глава МВД страны Жеральд Дарманен. По его словам, теперь „будет задействовано еще несколько тысяч человек (из числа военнослужащих - участников операции Sentinelle по защите общественных мест от угрозы терроризма. - Ред.) для помощи полиции и жандармерии, чтобы контролировать торговые центры и защищать французов в их повседневной жизни“.

Мужчина напал на школу с ножом

Высший уровень готовности был введен на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС и после нападения молодого мужчины с ножом на сотрудников лицея Gambetta в Аррасе, в результате которого погиб один преподаватель и еще два человека получили ранения.

Как пишет русскоязычная редакция RFi со ссылкой на французские СМИ, нападение совершил 20-летний гражданин России Мохаммед Могушков, который три года назад учился в лицее Gambetta. По словам свидетелей, во время атаки он выкрикивал „Аллах акбар“.