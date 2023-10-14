ФОТО и ВИДЕО | Команда „Тартуского университета“ обыграла лучший клуб Латвии

Хозяева выиграли первую четверть со счетом 13:12, а на перерыв ушли выигрывая со счетом 35:26. Перед заключительной четвертью „Тартуский университет“ выигрывал 57:42, и хотя за две минуты до конца хозяева еще вели десять очков, рывок рижского клуба 8:0 сделал концовку неожиданно напряженной. Однако команда „Тартуского университета“ смогла удержать преимущество и победить ВЭФ со счетом 74:72.