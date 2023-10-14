Российская армия ведет массированный штурм Авдеевки. Что там происходит и почему это важно

По сообщениям, к атаке в районе Авдеевки привлечены три российских батальона численностью около 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц бронетехники и самолеты.

Американский институт изучения войны (ISW) ранее констатировал, что российские войска 10 октября одновременно атаковали город с северо-запада, запада и юга, используя бронетанковые штурмовые группы, вертолеты и артиллерию.

Увеличение количества бронетехники и самолетов — наряду с постоянными наземными атаками — указывает на то, что российские силы проводят наступательную операцию, более значительную по масштабам и замыслам, чем ранее оценивал ISW, признали эксперты.

В субботу утром Генеральный штаб ВСУ сообщил о ситуации в Авдеевке, что армия РФ не оставляет попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении, однако, по его утверждению, эти усилия были безуспешными.

„Они развернули наступление широким фронтом, — рассказал Би-би-си офицер 59-й бригады ВСУ Сергей Цеховский. — С начала вторжения у нас не было такого интенсивного обстрела [в районе Авдеевки]. Используют реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и пехоту — все одновременно“.

Какова ситуация в городе

Глава Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире украинского телевидения, что штурмы города продолжаются, однако в ночь на 14 октября впервые за последние дни не было массированных ракетных и авиационных обстрелов населенного пункта, велся лишь огонь из артиллерийских орудий.

„Сегодня уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов. Пытаются все же Авдеевку окружить, — сказал Барабаш (цитата по украинскому общественному вещателю „Суспильне“). — Все больше и больше сил бросают для реализации своих задач“.