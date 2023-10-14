Politico: Азербайджан в ближайшие недели может вторгнуться на юг Армении

По их словам, Блинкен 3 октября обсуждал этот вопрос в ходе телефонного разговора с небольшой группой конгрессменов от Демократической партии. Глава Госдепа и законодатели обсуждали меры, которые могут принять США в ответ на то, что Азербайджан взял под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Блинкен, в частности, сказал, что США перестанут оказывать военную помощь Баку, пишет Медуза.

В Госдепартаменте отказались комментировать телефонный разговор Блинкена, но подчеркнули, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении и выступают за разрешение конфликта путем прямых переговоров.

Конгрессмен Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси, участвовавший в беседе с Блинкеном, написал в соцсетях после разговора, что президент Азербайджана Ильхам Алиев „движется вперед к своей цели — захватить южную Армению“.

Южная Армения расположена между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью, граничащим с Турцией и Ираном. Официальный Баку предлагают проложить через Сюникскую область Армении Зангезурский коридор длиной около 40 километров, чтобы соединить Азербайджан и Нахичевань. Стороны договорились создать коридор в трехстороннем соглашении, принятом в 2020 году после окончания второй войны в Карабахе. Алиев угрожал решить этот вопрос силовым путем, отмечает Politico.

Азербайджан 19-20 сентября провел „антитеррористические мероприятий локального характера“ с целью „восстановления конституционного строя“, взяв территорию Нагорного Карабаха под свой контроль. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. За две недели из Карабаха уехали около 100 тысяч армян. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Азербайджана, в которую входит Нагорный Карабах.

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