Умер известный эстонский культурист, боровшийся с тяжелой болезнью

„Наш дорогой Марек покинул нас этой ветренной ночью. Он был сильным, мужественно боролся и до последнего момента верил, что выйдет победителем. Но он все же был человеком и в конце концов устал после долгой борьбы“, - написала семья Марека в Facebook.

„Никогда не сдаваться, никогда не останавливаться“ - с такой мыслью Марек жил всю свою жизнь. Это то, что он посоветовал бы всем сегодня. Спасибо всем, кто был с ним и с нами в своих мыслях и пожеланиях“, - добавили его близкие.

Последний раз Kroonika писала в сентябре о том, что известному персональному тренеру и бывшему культуристу Мареку Калмусу в июне был поставлен неожиданный диагноз - рак. У него была обнаружена четвертая стадия рака печени. Калмус рассказал, что на тот момент общение с врачами прошло безрезультатно. „У меня еще есть шесть недель, чтобы купить дорогие лекарства, о которых я просил добрых людей“, - сказал Калмус.

„Рак в основном находится в стадии ремиссии, и печень больше не опухает. Кроме того, в области печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком полагаться на текущую ситуацию. Организм истощен и еще слишком слаб для самоисцеления. Поэтому, по его мнению, лечение нужно обязательно повторить или, по крайней мере, продлить, насколько это возможно“, - сказал тогда Калмус.

В начале августа стало известно, что Марек Калмус уже некоторое время борется с тяжелой болезнью.

„Уверен, что некоторые из вас уже догадались, что я уже некоторое время страдаю от серьезной болезни, в результате которой я стал лишь бледной тенью себя прежнего“, - написал тогда Калмус на своей странице в Facebook. Причина, по которой он решил предать огласке свои проблемы со здоровьем, - финансы. Мужчина не раскрывал, от какой болезни он страдает и на какое лекарство собирает деньги.

В то время Марек сообщил Кроонике, что это рак печени 4-й стадии. Первые симптомы появились три года назад, в 2020 году. За последние два года он похудел на 27 кг.