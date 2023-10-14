14.10.2023, 10:03
Израиль утверждает, что убил главу воздушных сил ХАМАС. Он руководил боевиками при атаке на страну
ФОТО: | Scanpix
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в результате удара по сектору Газа 13 октября убит глава воздушных сил палестинского движения ХАМАС Мерад Абу Мерад.
Армия обороны Израиля добавила, что в результате „широкомасштабных ударов“ по множеству целей в секторе Газа в ночь на 14 октября убиты десятки боевиков элитного подразделения спецназа ХАМАС „Нухба“. Боевики „Нухбы“, сказано в заявлении ЦАХАЛ, „были одной из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль“ 7 октября.