Израиль утверждает, что убил главу воздушных сил ХАМАС. Он руководил боевиками при атаке на страну

Армия обороны Израиля добавила, что в результате „широкомасштабных ударов“ по множеству целей в секторе Газа в ночь на 14 октября убиты десятки боевиков элитного подразделения спецназа ХАМАС „Нухба“. Боевики „Нухбы“, сказано в заявлении ЦАХАЛ, „были одной из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль“ 7 октября.