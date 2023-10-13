Израиль призвал 1,1 миллиона жителей Газы эвакуироваться на юг, боевики ХАМАС назвали это „ложной пропагандой“

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 13 октября, призвала жителей Газы ради их собственной безопасности покинуть свои дома и эвакуироваться на юг сектора, предупредив, что военные намерены продолжить военную операцию в Газе.

„В последующие дни армия Израиля продолжит значительную активность в городе Газа и приложит большие усилия с целью избежать жертв среди мирного населения“, - говорится в обращении израильской армии, распространенном среди жителей Газы по различным каналам.

В заявлении отмечается, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС прячутся в городе в тоннелях и внутри многоквартирных зданий. „Вы сможете вернуться в свои дома, только когда будет дано соответствующее разрешение“, - заявили в ЦАХАЛ.

ООН встревожена гуманитарными последствиями

Израильская армия намерена обеспечить максимально безопасную эвакуацию жителей северной части сектора, указал ее представитель. „Мы будем контролировать атаки, чтобы они (мирные жители. - Ред.) могли безопасно передвигаться“, - цитирует агентство dpa официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

В ООН отреагировали на призыв израильских военных, заявив, что перемещение 1,1 миллиона жителей невозможно без „разрушительных гуманитарных последствий“.

ХАМАС не позволяет жителям Газы эвакуироваться

Руководство движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, в ответ на призывы к эвакуации заявило, что жители Газы должны игнорировать обращения ЦАХАЛ, сообщает издание The Times of Israel. Призывы израильских военных представитель ХАМАС назвал „ложной пропагандой“, целью которой является „замешательство среди граждан и подрыв стабильности нашего внутреннего фронта“.

Представитель ЦАХАЛ Хагари, комментируя ответ ХАМАС, заявил, что боевики используют мирных жителей в качестве живого щита и подвергают их жизни опасности. „Ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется, будет лежать на ХАМАС“, - добавил он.