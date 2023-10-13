Путин впервые прокомментировал повреждение газопровода из Финляндии в Эстонию

„Чушь собачья. Я даже не знал о существовании этого трубопровода. Если „Северные Потоки“ по 55 миллиардов кубов, то здесь сколько? 5-10 максимум. Насколько мне сказали в „Газпроме“, он был не так защищен, как наши потоки. Поэтому могли все что угодно - задеть крюком, могло быть землетрясение.“