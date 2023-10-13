13.10.2023, 18:55
Путин впервые прокомментировал повреждение газопровода из Финляндии в Эстонию
ФОТО: | IMAGO/SNA
Сегодня Владимир Путин сделал ряд заявлений на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке. В том числе, он впервые прокомментировал и повреждение газопровода Balticconnector.
Путин прокомментировал утверждения о причастности России к подрыву газопровода из Финляндии в Эстонию следующим образом:
„Чушь собачья. Я даже не знал о существовании этого трубопровода. Если „Северные Потоки“ по 55 миллиардов кубов, то здесь сколько? 5-10 максимум. Насколько мне сказали в „Газпроме“, он был не так защищен, как наши потоки. Поэтому могли все что угодно - задеть крюком, могло быть землетрясение.“
По мнению Путина, такие заявления направлены на отвлечение внимания от терактов на „Северных потоках“.