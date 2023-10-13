ПАСЕ признала обнуление сроков Путина нелегитимным, а режим в России - диктаторским

Абсолютная власть, оказавшаяся в руках президента России Владимира Путина в результате чрезвычайно длительного пребывания на посту, в сочетании с отсутствием в стране сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общество, превратила де-фактоРоссийскую Федерацию в диктатуру . Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о легитимности обнуления полномочий действующего президента РФ, которая была принята в пятницу, 13 октября, в Страсбурге. Депутаты ПАСЕ считают, что нынешняя российская власть „представляет собой угрозу международному миру и безопасности“. Резолюция была принята единогласно.

Обнуление президентского срока Путина - нелегитимно

В июле 2020 года в РФ на общероссийском референдуме был принят ряд конституционных поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным. Самой нашумевшей из них стала поправка о так называемом „обнулении президентских сроков Путина“, теоретически позволяющая ему оставаться у власти до 2036 года. Эта и другие конституционные поправки, принятые в РФ, вызвали волну критики на Западе и со стороны независимого правового экспертного сообщества. Так, в марте 2021 года Венецианская комиссия опубликовала свои выводы, в которых жестко раскритиковала не только содержание поправок, но и процедуру их принятия.

Но почему через три года после референдума ПАСЕ вдруг решила высказать свое мнение об этих поправках, несмотря на то, что Россия уже больше не является членом Совета Европы (СЕ), из которого была исключена 16 марта 2022 года из-за вторжения в Украину? Дело в том, что инициатива о написании этой резолюции была внесена в правовой комитет ПАСЕ в январе 2022 года, до начала войны и изгнания России из СЕ. Потому докладчик и автор резолюции, нидерландский депутат от политгруппы „Европейской народной партии“ Питер Омциг все это время продолжал свою работу над документом.