Шок дня: музыкант в Нарвском муниципальном ДК собирает деньги для партии Koos и считает, что Петерсон невиновен

Напомним, что Айво Петерсону и Андрею Андронову прокуратура предъявила обвинение, согласно которому они в том числе сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которое заключалось, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих пропагандистские тезисы Российской Федерации, как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ.

О том, что концерт пахнет политикой, руководство „Ругодива“ узнало из... СМИ. В газете „Город“ была опубликована афиша, на которой помимо фото автора песен красовался и портрет Айво Петерсона с логотипом партии Koos.

„Мы не отказываем артистам в аренде зала, единственное, этот артист у нас впервые, и мы спросили, уверены ли они что соберут людей на концерт. На что нам ответили, мол, ничего, придут „свои“, - рассказала RusDelfi директор ДК „Ругодив“ Елена Калядина.

Вообще, ДК „Ругодив“ принадлежит городу, и сначала RusDelfi обратился за комментарием к Нарвской управе. „Все комментарии предоставит директор“, - коротко ответил представитель отдела культуры Дмитрий Вергун.

„Первоначально на афише, которую нам привезли, не было ни слова про политику или партию Koos“, - уверяет Елена Калядина и по телефону зачитывает содержание афиши. „Лирика, музыка, теплый вечер“ - действительно, про политику ничего. „Но когда мы увидели афишу в газете, то были неприятно удивлены. Почему сразу было не сказать, что это концерт в поддержку Петерсона? С другой стороны, у нас нет оснований им отказывать, партия KOOS не запрещена, Петерсон пока не осужден“, - рассуждает директор ДК „Ругодив“.

Автор музыкально-поэтического вечера - известный в Кохтла-Ярве поэт и музыкант, когда-то - сотрудник полиции (сейчас на пенсии) Илья Масляков, который сам является членом KOOS.