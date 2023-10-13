Письма с угрозами о взрывах добрались до Литвы. В учебные заведения поступило более 500 сообщений

„С 6 часов утра поступило 140 писем на русском языке с угрозами взорвать школы и детские сады в разных городах страны“, – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис. Позже представитель полиции уточнил, что в учебные заведения поступило более 500 писем с угрозами взрывов.



„Сегодня ночью 500 образовательных учреждений получили письма с угрозами взрыва в 11.30 ч. Я думаю, что это провокация и попытка вызвать хаос. Но мы не можем рисковать и ставить под угрозу безопасность людей“, – такое письмо получили родители от директора вильнюсской гимназии им. князя Гедиминаса. Мать ученицы этой гимназии сказала Delfi, что она растеряна, но не верит в возможность взрыва. „Конечно, я обеспокоена, шутить такими вещами нельзя, это связано с безопасностью детей, – сказала она. – Поскольку такие провокации бывали, не верится в плохое“.



В Клайпеде в четверг 18 школ и детских садов получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке в учреждениях, однако взрывчатых веществ обнаружено не было. В Литве в пятницу усилена работа полиции на объектах еврейской общины. По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, охрана объектов, связанных с еврейской общиной, усилена уже с субботы, после нападения террористической группировки „Хамас“ на Израиль.



„Основное внимание уделяется тем объектам, где будут находиться люди, но при этом под наблюдением будут находиться и такие объекты, как синагоги, мемориалы, кладбища“, – пояснил представитель полиции. Как заявил Матонис, на объектах, связанных с еврейской общиной Литвы, пока инцидентов не зафиксировано.





