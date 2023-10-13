За рубежом
13.10.2023, 14:21

Во Франции преступник с ножом напал на школу, один из учителей погиб

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ФОТО: PASCAL ROSSIGNOL | REUTERS

Во французском городе Аррасе преступник с ножом совершил нападение на школу. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции, пишет „Медуза“.

По данным телеканала, нападавший кричал „Аллах Акбар“, он задержан.

В результате нападения погиб учитель, еще несколько человек получили ранения.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил инцидент в школе. По его словам, там была проведена полицейская операция, преступник задержан полицией.

Источник BFM TV в полиции также сообщил, что задержан брат нападавшего. Le Figaro со ссылкой на местные власти пишет, что у двоих пострадавших тяжелые ранения. Все учебные заведения города после нападения были закрыты.

Позже источники BFM TV и Le Figaro сообщили, что нападавший — „20-летний молодой человек чеченского происхождения“.

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