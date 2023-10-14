За рубежом
14.10.2023, 08:20

Выжившая после нападения ХАМАС: „Я была готова умереть с ребенком на руках“

 
„Я была готова к тому, что умру с ребенком на руках. Я хочу, чтобы ни одна мать не испытала это чувство. Даже те, кто живет в секторе Газа“, — говорит Мария.
„Я была готова к тому, что умру с ребенком на руках. Я хочу, чтобы ни одна мать не испытала это чувство. Даже те, кто живет в секторе Газа“, — говорит Мария.
ФОТО: erakogu

„Это был очень длинный день, который полностью разрушил нашу жизнь“.

Молодая израильтянка, пережившая нападение террористов ХАМАС в прошлую субботу, рассказала LP, как ее семье удалось спастись живыми от резни, устроенной боевиками.

Мария Баллах – жительница кибуца Нахаль Оз, расположенного на границе с сектором Газа. Боевики ХАМАС ворвались в дом Марии в субботу утром, но ей, ее маленькому ребенку и мужу удалось спрятаться и выжить. Она рассказала историю побега своей семьи LP.

„Утром 7 октября, около шести часов, из сектора Газа начались очень сильные ракетные обстрелы. Ничего подобного мы не ожидали, проснулись от взрывов. Затем раздались сирены. Там, где мы живем, это означает, что нужно добраться до убежища - мамада - за три секунды. Я взяла ребенка с собой и изо всех сил побежала в сторону укрытия со сломанной ногой. Мамад – это безопасная комната, которая должна быть в каждом израильском доме. Ракетные удары были сильными и продолжались около часа, в течение которого мы с мужем и ребенком прижимались к дальней стене мамада и закрывали лица руками.

RusDelfi
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