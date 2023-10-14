14.10.2023, 08:20
Выжившая после нападения ХАМАС: „Я была готова умереть с ребенком на руках“
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„Это был очень длинный день, который полностью разрушил нашу жизнь“.
Молодая израильтянка, пережившая нападение террористов ХАМАС в прошлую субботу, рассказала LP, как ее семье удалось спастись живыми от резни, устроенной боевиками.
Мария Баллах – жительница кибуца Нахаль Оз, расположенного на границе с сектором Газа. Боевики ХАМАС ворвались в дом Марии в субботу утром, но ей, ее маленькому ребенку и мужу удалось спрятаться и выжить. Она рассказала историю побега своей семьи LP.