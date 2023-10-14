Выжившая после нападения ХАМАС: „Я была готова умереть с ребенком на руках“

„Утром 7 октября, около шести часов, из сектора Газа начались очень сильные ракетные обстрелы. Ничего подобного мы не ожидали, проснулись от взрывов. Затем раздались сирены. Там, где мы живем, это означает, что нужно добраться до убежища - мамада - за три секунды. Я взяла ребенка с собой и изо всех сил побежала в сторону укрытия со сломанной ногой. Мамад – это безопасная комната, которая должна быть в каждом израильском доме. Ракетные удары были сильными и продолжались около часа, в течение которого мы с мужем и ребенком прижимались к дальней стене мамада и закрывали лица руками.