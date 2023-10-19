ПОДКАСТ | Украинский IT-cпециалист: написание кода – это даже не 80% от работы

Михаил Дорохов начал свой путь в IT с программирования в Харькове, окончив бакалавриат по компьютерным наукам с отличием. После года работы в украинской IT-компании он переехал в Эстонию, где сейчас руководит двумя проектами в Pipedrive и занимается онбордингом (адаптирует клиента к новому продукту).

„Мне было 23, а я был только джуниор (начинающим) разработчиком. Известна шутка, что в 23 нужно уже быть сеньором (опытным)“, - говорит он в подкасте.

Кроме работы в Pipedrive, Михаил преподает программирование в гимназии Аннелинна в Тарту по авторскому курсу: „Есть такой миф, что в Эстонии в школах преподается программирование. Это отчасти правда, но все же не в каждой. Четыре года назад я решил улучшить ситуацию в одной из них, - подчеркивает Михаил. - Кармический момент - потом произошло так, что именно эта школа приняла более 100 украинских учеников после начала войны“. Михаил рассказывает о работе с украинскими школьниками: „Украинские детки классные, они умные, они смелые. Есть такой момент, что они могут показаться обычными. Как все дети, где-то хохочут, смотрят Тиктоки... Но мы не понимаем, что у них там внутри, и чего им стоило все пережить“.

Для тех, кто хочет построить успешную карьеру в IT, Михаил советует: “Важно быть проактивным и писать компаниям, записываться на “job shadowing“ (день тени). В частности, мы в Pipedrive открыты этому“, - резюмирует он.

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Подкаст создан при поддержке Фонда Интеграции Эстонии.

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Михайло Дорохов стартував свій шлях в IT з програмування у Харкові, закінчивши бакалаврат з комп’ютерних наук з відзнакою. Після року роботи в українській IT компанії він переїхав до Естонії, де зараз керує двома інтернатурами у Pipedrive та займається онбордінгом.

„Мені було 23, а я був тільки джуніор розробником. Відомий жарт, що в 23 треба вже бути сеньйором.“

Окрім роботи в Pipedrive, Михайло викладає програмування в гімназії Аннелінна в Тарту за авторським курсом: