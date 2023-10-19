ПОДКАСТ | Украинский IT-cпециалист: написание кода – это даже не 80% от работы(1)
Во втором выпуске подкаста “Эстония на украинском“ говорим о возможностях карьерного развития для студентов в сфере IT. Наш гость Михаил Дорохов рассказал о своей работе в эстонской IT-компании Pipedrive, особенности работы с украинцами в школах и о том, что нужно уметь, чтобы построить успешную карьеру в IT сфере. Слушайте подкаст на украинском языке!
Михаил Дорохов начал свой путь в IT с программирования в Харькове, окончив бакалавриат по компьютерным наукам с отличием. После года работы в украинской IT-компании он переехал в Эстонию, где сейчас руководит двумя проектами в Pipedrive и занимается онбордингом (адаптирует клиента к новому продукту).
„Мне было 23, а я был только джуниор (начинающим) разработчиком. Известна шутка, что в 23 нужно уже быть сеньором (опытным)“, - говорит он в подкасте.
Кроме работы в Pipedrive, Михаил преподает программирование в гимназии Аннелинна в Тарту по авторскому курсу: „Есть такой миф, что в Эстонии в школах преподается программирование. Это отчасти правда, но все же не в каждой. Четыре года назад я решил улучшить ситуацию в одной из них, - подчеркивает Михаил. - Кармический момент - потом произошло так, что именно эта школа приняла более 100 украинских учеников после начала войны“. Михаил рассказывает о работе с украинскими школьниками: „Украинские детки классные, они умные, они смелые. Есть такой момент, что они могут показаться обычными. Как все дети, где-то хохочут, смотрят Тиктоки... Но мы не понимаем, что у них там внутри, и чего им стоило все пережить“.
Для тех, кто хочет построить успешную карьеру в IT, Михаил советует: “Важно быть проактивным и писать компаниям, записываться на “job shadowing“ (день тени). В частности, мы в Pipedrive открыты этому“, - резюмирует он.
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Подкаст создан при поддержке Фонда Интеграции Эстонии.
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Михайло Дорохов стартував свій шлях в IT з програмування у Харкові, закінчивши бакалаврат з комп’ютерних наук з відзнакою. Після року роботи в українській IT компанії він переїхав до Естонії, де зараз керує двома інтернатурами у Pipedrive та займається онбордінгом.
„Мені було 23, а я був тільки джуніор розробником. Відомий жарт, що в 23 треба вже бути сеньйором.“
Окрім роботи в Pipedrive, Михайло викладає програмування в гімназії Аннелінна в Тарту за авторським курсом:
“Є такий міф, що у всіх школах Естонії викладається програмування. Це частково правда, але все ж не в кожній. Чотири роки тому я вирішив покращити ситуацію в одній з них.“
“Кармічний момент - потім сталося так, що саме ця школа прийняла більше 100 українських учнів після початку війни.“
Михайло розповідає про роботу з українськими школярами: „Українські дітки класні, вони розумні, вони сміливі. Є такий момент, що вони можуть здатися звичайними. Як усі діти, щось там регочуть, дивляться тіктоки... Але ми не розуміємо, що у них там всередині, та чого їм варто було все пережити.“
Для тих, хто хоче збудувати успішну кар’єру в IT, Михайло радить: “Важливо бути проактивним та писати компаніям, записуватись на “job shadowing“. Зокрема, ми у Pipedrive відкриті до цього. „IT це не тільки про hard skills. Дуже важливо мати soft skills, вміти комунікувати з командою. Написання коду – це навіть не 80%.“
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0:00 Інтро
1:15 Як опинився в Естонії?
1:42 Як почав свій шлях і чому обрав ІТ?
2:49 Що саме робив у компанії, як ІТ спеціаліст?
3:24 Що означає Engineering L&D Lead?
4:25 Чим ще займаєшся?
5:34 Наразі ти продовжуєш працювати з дітьми?
7:37 Чи вдалося тобі вже працювати з українськими дітьми?
9:44 Для тих, хто переїхав з України, які можливості є в студентів зараз?
10:49 Які лайфхаки ти можеш дати, як студент, який обживався тут 8 років тому?
11:08 Що таке job shadowing?
13:28 Які навички потрібні студентам, якщо вони хочуть побудувати кар’єру в айті? Що цінується?
14:56 Чим естонське айті відрізняється від українського?
16:14 Чого прагнуть усі ІТ спеціалісти?
17:04 Чи завжди програмісти тільки пишуть код?
18:18 Як саме ти став Engineering L&D Lead?
19:19 Ринок ІТ дуже конкурентний. Чи будуть потрібні спеціалісти в майбутньому?
20:40 Бліц питання!
20:43 Чи відбере AI роботу в айтішників?
23:06 5 найпопулярніших помилок в програмістів-початківців.
24:36 Що порадиш молодим людям, що прагнуть працювати в IT сфері?
25:46 Яка мова програмування найпопулярніша зараз?
26:40 Що треба вміти, щоб потрапити на стажування у Pipedrive?
28:06 3 книжки, які порадите нашим слухачам?
29:16 Чи захопить АІ світ?!