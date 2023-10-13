МНЕНИЕ | Закрытие спасательной команды Копли показывает, что разговоры правительства о важности защиты населения - блеф(2)
Решение о закрытии спасательной команды Копли является недальновидным с точки зрения повседневной безопасности, всесторонней обороны страны и защиты населения. По-видимому, до сих пор отсутствует понимание того, что ключевым элементом защиты людей является человеческая сила, а не разработанная на проектной основе до сих пор несуществующая сеть сирен, которая, возможно, и не будет сразу работать идеально, или сеть общественных убежищ сомнительной ценности“, - пишут руководитель Центра кризисных исследований Ханнес Нагель и старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.
Слухи о закрытии спасательной команды Копли ходили с 2013 года. Другими словами, этот план определённое время лежал в ящике стола или, по крайней мере, был на уме у тех, кто принимал решение. Но при этом не учитывается радикально изменившаяся ситуация в сфере безопасности. Это изменение означает, что в настоящий момент непосредственной угрозы для страны нет, причем акцент делается на слове „в настоящий момент“. Мы должны быть готовы к атакам и диверсиям в области нашей внутренней безопасности. Какие изменения в чувстве безопасности повлечет за собой закрытие спасательной команды Копли для Пыхья-Таллинна?
Если исходить из нынешнего мирного времени, то в первую очередь следует думать о пожарах, а также, учитывая специфику района, об авариях, вызванных крупной промышленностью. По оценкам начальника спасательного отряда Копли, решение о закрытии, вероятно, удвоит время, необходимое для оказания помощи в Пыхья- Таллинне. Учитывая логику распространения огня - по данным Спасательного департамента, пожар начинает распространяться очень быстро, начиная с четвёртой минуты, - время, необходимое для прибытия помощи, является критическим. Ждать помощи пять или двенадцать минут - это вопрос жизни и смерти. Можно также задаться вопросом, как повлияет закрытие спасательной команды Копли на страховые взносы жителей и предприятий, расположенных в этом районе?
Поскольку население Пыхья-Таллинна постоянно растет, то, естественно, увеличивается и количество происшествий. Как правило, спасательной команде Копли поступает около 500 вызовов в год. Потребность в жизненно важных услугах растет по всему Таллинну. Поскольку спасательные команды также приходят на помощь друг другу, от закрытия спасательной команды Копли пострадают все районы Таллинна. В настоящее время район Копли предполагается передать в зону ответственности спасательной команды Лиллекюла - команды с наибольшим количеством вызовов (2000+) в Эстонии. Надо отметить, что как правило, именно команда Лиллекюла, при необходимости, обращается за помощью к коплиским спасателям.
Если перейти от мирного времени к возможной военной обстановке, то картина становится еще более мрачной. Военный порт Копли, скорее всего, будет атакован одним из первых как объект военной логистической инфраструктуры. Гражданская оборона отсутствует, люди будут паниковать, услышав взрывы и увидев дым. Народ будет пытаться выбраться с нашего полуострова на машинах и просто-напросто заблокирует дороги. У спасателей буквально не будет возможности добраться до нуждающихся в помощи. Это приведет к состоянию паралича, стрессу и тревоге со стороны жителей этой части города. Наличие своей спасательной команды в Копли хотя бы частично смягчило эти последствия.
Мы создаем сеть сирен, но закрываем спасательные команды. Мы вывешиваем таблички с информацией об общественных убежищах, но нет ни спасателей, ни тем более самих убежищ, от которых действительно был бы толк.
Не следует забывать, что вышеупомянутый военный порт - единственный в Эстонии. Ни один военный объект, будь то военный порт, или, к примеру, военный аэродром Эмари, не может обойтись без квалифицированной помощи спасателей, если таковая потребуется. Поэтому интересен вопрос - как Министерство обороны относится к решению о закрытии этого пункта? Согласовано ли это решение с ними?
Решение о закрытии Коплиской спасательной команды, по-видимому, основано на надежде, что в Таллинне не произойдет никаких серьезных происшествий. Однако такое мышление расходится с реальностью. Катастрофы не предупреждают о своём приходе, а кризисы, конечно, не планируются в электронных таблицах Excel. Невозможно говорить о комплексной национальной обороне, если мы одновременно развиваем и сокращаем свой потенциал. Мы создаем сеть сирен, но закрываем спасательные команды. Мы вывешиваем таблички с информацией об общественных убежищах, но нет ни спасателей, ни тем более самих убежищ, от которых действительно был бы толк. Однако в более широком смысле эта тенденция говорит о внедрении ложного чувства безопасности, что, наоборот, очень опасно.
Наконец, следует задаться вопросом, куда расходуются деньги, выделяемые спасательной команде Копли и вообще нашей внутренней безопасности. Например, одной из „статей расходов“, порядка 80 000 евро в год, является оплата аренды помещения и территории Коплиской спасательной команды в пользу RKAS. Если умножить эту цифру на количество спасательных команд, то получатся миллионы. По сути, речь идет о ситуации, когда государство перекладывает деньги из одного кармана в другой. С точки зрения бизнес-логики можно рассуждать и дальше - очевидно, что гораздо заманчивее отказаться, например, от здания и участка земли спасательной команды, чтобы потом продать их в районе повышенного спроса. То, что при этом страдает безопасность людей, просто не укладывается в рамки Excel – разговоры о реальной защите населения, таким образом, являются своего рода блефом.
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