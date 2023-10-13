МНЕНИЕ | Закрытие спасательной команды Копли показывает, что разговоры правительства о важности защиты населения - блеф

Слухи о закрытии спасательной команды Копли ходили с 2013 года. Другими словами, этот план определённое время лежал в ящике стола или, по крайней мере, был на уме у тех, кто принимал решение. Но при этом не учитывается радикально изменившаяся ситуация в сфере безопасности. Это изменение означает, что в настоящий момент непосредственной угрозы для страны нет, причем акцент делается на слове „в настоящий момент“. Мы должны быть готовы к атакам и диверсиям в области нашей внутренней безопасности. Какие изменения в чувстве безопасности повлечет за собой закрытие спасательной команды Копли для Пыхья-Таллинна?



Если исходить из нынешнего мирного времени, то в первую очередь следует думать о пожарах, а также, учитывая специфику района, об авариях, вызванных крупной промышленностью. По оценкам начальника спасательного отряда Копли, решение о закрытии, вероятно, удвоит время, необходимое для оказания помощи в Пыхья- Таллинне. Учитывая логику распространения огня - по данным Спасательного департамента, пожар начинает распространяться очень быстро, начиная с четвёртой минуты, - время, необходимое для прибытия помощи, является критическим. Ждать помощи пять или двенадцать минут - это вопрос жизни и смерти. Можно также задаться вопросом, как повлияет закрытие спасательной команды Копли на страховые взносы жителей и предприятий, расположенных в этом районе?



Поскольку население Пыхья-Таллинна постоянно растет, то, естественно, увеличивается и количество происшествий. Как правило, спасательной команде Копли поступает около 500 вызовов в год. Потребность в жизненно важных услугах растет по всему Таллинну. Поскольку спасательные команды также приходят на помощь друг другу, от закрытия спасательной команды Копли пострадают все районы Таллинна. В настоящее время район Копли предполагается передать в зону ответственности спасательной команды Лиллекюла - команды с наибольшим количеством вызовов (2000+) в Эстонии. Надо отметить, что как правило, именно команда Лиллекюла, при необходимости, обращается за помощью к коплиским спасателям.



Если перейти от мирного времени к возможной военной обстановке, то картина становится еще более мрачной. Военный порт Копли, скорее всего, будет атакован одним из первых как объект военной логистической инфраструктуры. Гражданская оборона отсутствует, люди будут паниковать, услышав взрывы и увидев дым. Народ будет пытаться выбраться с нашего полуострова на машинах и просто-напросто заблокирует дороги. У спасателей буквально не будет возможности добраться до нуждающихся в помощи. Это приведет к состоянию паралича, стрессу и тревоге со стороны жителей этой части города. Наличие своей спасательной команды в Копли хотя бы частично смягчило эти последствия.