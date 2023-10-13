В Москве после обысков задержаны адвокаты Навального

„Адвокатов задерживают как подозреваемых, а не как свидетелей. Вероятно, прямо сегодня будут суды по мере пресечения“, — написала она.

По данным „Медиазоны“, следователи задержали Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. В чем именно их подозревают, не сообщается.

Телеграм-канал „Команда Навального“ отмечает, что адвокатов задержали по статье 91 УПК (Основания задержания подозреваемого).

Утром российские правоохранительные органы провели у упомянутых выше адвокатов обыски.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с обысками пришли к Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски, по его данным, проходили по делу об участии в экстремистском сообществе. Адвокатам Навального, считает соратник политика Леонид Волков, может грозить до 6 лет лишения свободы.

„Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального“, — пишет Жданов. В свою очередь Волков напоминает, что Навального вскоре должны отправить в колонию особого режима, и „его адвокаты не смогут навестить его там или даже узнать его местонахождение, если сами окажутся за решеткой“.

Вадим Кобзев должен был 13 октября присутствовать на заседании суда, рассматривающего два иска Навального к администрации колонии, однако, по понятным причинам, приехать не смог. Заседание перенесли на 1 ноября, пишет „Медиазона“.

„Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов“, — прокомментировал происходящее Навальный.

Политика Алексея Навального в августе 2023 года приговорили к 19 годам колонии особого режима по нескольким „экстремистским“ статьям, в том числе о создании „экстремистского“ сообщества.

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