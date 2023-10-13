ОТ РЕДАКЦИИ | Автоналог подбирается, Март Вырклаэв улыбается

На этой неделе правительство представило доработанный план автоналога, что стало огорчением для многих автолюбителей. Еще весной правительство заявило, что новый налог поможет собрать в государственный бюджет 120 миллионов евро в год, однако на днях сумма выросла: теперь госказну следует пополнять на 230 миллионов каждый год.

Согласно законопроекту грядущего автомобильного налога, каждый автовладелец будет оплачивать его раз в год. Помимо этого придется заплатить регистрационный сбор, если машина вносится в эстонский регистр впервые. Последние несколько дней автолюбители проводят с калькулятором, чтобы подсчитать, сколько сотен евро им придется отдать ежегодно и сколько тысяч - при покупке нового автомобиля.

В законопроекте обнаружились противоречия. Март Вырклаэв неоднократно заявлял, что замысел автоналога заключает в том, чтобы подтолкнуть городских жителей к отказу от личного транспорта и переходу на общественный. Но раз так, почему тогда законопроект не делает разницу между теми, кто живет в городе, и теми, кто проживает в деревне. В городах жители, пусть и с большой неохотой, действительно могут отказаться от личного автотранспорта, но чем дальше от города, тем сильнее жители Эстонии зависят от автомобиля: нужно добираться на работу, посещать врача, возить детей в школу и так далее. Пока правительство Каи Каллас не заявит о серьезных планах по развитию доступного транспорта в сельской местности, остается неясно, как жители пригородов и деревень смогут отказаться от личного автомобиля.