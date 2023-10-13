ОТ РЕДАКЦИИ | Автоналог подбирается, Март Вырклаэв улыбается(6)
Новый налог ударит по кошелькам малообеспеченных слоев общества.
На этой неделе правительство представило доработанный план автоналога, что стало огорчением для многих автолюбителей. Еще весной правительство заявило, что новый налог поможет собрать в государственный бюджет 120 миллионов евро в год, однако на днях сумма выросла: теперь госказну следует пополнять на 230 миллионов каждый год.
Согласно законопроекту грядущего автомобильного налога, каждый автовладелец будет оплачивать его раз в год. Помимо этого придется заплатить регистрационный сбор, если машина вносится в эстонский регистр впервые. Последние несколько дней автолюбители проводят с калькулятором, чтобы подсчитать, сколько сотен евро им придется отдать ежегодно и сколько тысяч - при покупке нового автомобиля.
В законопроекте обнаружились противоречия. Март Вырклаэв неоднократно заявлял, что замысел автоналога заключает в том, чтобы подтолкнуть городских жителей к отказу от личного транспорта и переходу на общественный. Но раз так, почему тогда законопроект не делает разницу между теми, кто живет в городе, и теми, кто проживает в деревне. В городах жители, пусть и с большой неохотой, действительно могут отказаться от личного автотранспорта, но чем дальше от города, тем сильнее жители Эстонии зависят от автомобиля: нужно добираться на работу, посещать врача, возить детей в школу и так далее. Пока правительство Каи Каллас не заявит о серьезных планах по развитию доступного транспорта в сельской местности, остается неясно, как жители пригородов и деревень смогут отказаться от личного автомобиля.
Но это не все. Эстонский автопарк является одним из наиболее старых в ЕС. Введение автоналога лишь поспособствует дальнейшему устареванию автопарка. Да, людям можно сколько угодно рассказывать о необходимости заботиться об окружающей среде, о том, что следует отказаться от машины и пересесть, например, на велосипед или общественный транспорт. Но как быть там, где пересесть просто не на что? Автоналог сильно ударит по малообеспеченным семьям, чей старенький автомобиль - незаменимый помощник в повседневных делах - стоит пару тысяч, а платить за него государству ежегодно хозяину придется едва ли не четверть стоимости этой машины.
Противоречия пока не решены, и неизвестно, найдется ли им решение. Не говоря уже о том, что жители Эстонии уже платят автоналог каждый раз, когда заправляют машину - в виде высокого акциза на моторное топливо. Напомним уважаемым читателям, что прежде правительство всегда оправдывало высокий акциз на моторное топливо отсутствием налога на автомобили. Но последнего долго ждать не пришлось.
В нынешнем виде автоналог никак не улучшит жизнь в Эстонии и не пойдет на пользу обычному человеку. Единственная цель его введения - заставить жителей раскрыть кошельки пошире и отдать последние центы правительству, которое, как выяснилось, не умеет планировать свои расходы, что наглядно показала история составления государственного бюджета на следующий год. Легкой рукой правительство записало туда необходимые 400 миллионов без указания источника дохода. Политическое руководство страны отчаянно ищет источники пополнения бюджета, но не стоит закручивать гайки слишком уж сильно, вредя своим людям. Следует найти другое решение, а не просто усиливать давление на налогоплательщиков. Кроме того, Марту Вырклаэву, активно проталкивающему новый налог, следует понять, что в следующий раз избиратель припомнит ему его старания.
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