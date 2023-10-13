Израильские заложники ХАМАС: худший кошмар для любого правительства(1)
В то время, как на границе с Сектором Газа концентрируется огромная группировка израильских войск — сотни тысяч срочников и резервистов, — израильское правительство стоит перед сложнейшим выбором, пишет Русская служба Би-би-си.
Это перевод материала о ситуации с заложниками корреспондента Би-би-си Фрэнка Гарднера. Оригинал – здесь.
В Газе удерживаются по меньшей мере 150 израильских заложников, включая женщин, детей и стариков, и в случае полномасштабного вторжения ЦАХАЛ в сектор, которое, как некоторые ожидают, может начаться в ближайшее время, все они могут быть убиты.
Никто не настроен на компромисс
Как предполагается, Катар, Египет и, возможно, другие арабские страны ведут закулисные переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, хотя бы частичном.
Одно из обсуждаемых предложений – обменять израильских женщин и детей на 36 палестинских женщин и несовершеннолетних, заключенных в израильских тюрьмах.
Но сейчас все гораздо сложнее, говорит старший аналитик Института политики и стратегии израильского Университета Райхмана Михаэль Мильштейн. По его словам, если в обычное время главным приоритетом для Израиля было бы возвращение заложников, сегодня это полное уничтожение ХАМАС.
Градус ярости с обеих сторон столь высок, что ни Израиль, ни ХАМАС не настроены на компромисс.
Израильтяне шокированы тем, с какой легкостью боевикам удалось прорвать их южную границу и хладнокровно убить по меньшей мере 1200 человек.
Палестинцы, и не только ХАМАС, живут под шквальными ответными бомбардировками: с субботы по Сектору Газа было нанесено более 2000 авиаударов, погибли более тысячи человек.
Сектор в полной блокаде, отрезан от электричества, воды, поставок топлива и медикаментов.
ХАМАС угрожает казнить по одному заложнику каждый раз, когда в Газе от авиаударов без предупреждения будут гибнуть мирные жители. Свидетельств того, что боевики начали осуществлять свою угрозу, нет.
В то же время, Израиль не проявляет признаков сдержанности, значительные части Газы намеренно превращаются в руины.
Однако, по мнению Мильштейна, ХАМАС, возможно, не станет цепляться за захваченных им женщин, детей и стариков. Они портят имидж группировки в мире и могут требовать большего ухода, что не всегда легко в условиях постоянных бомбардировок и необходимости сохранять место содержания заложников в тайне от замаскированных информаторов Израиля.
А вот из захваченных военнослужащих ХАМАС постарается извлечь максимум выгоды для себя, так что если переговоры состоятся, то за них он потребует самую высокую цену.
Трудное решение
Перед Израилем стоит дилемма: пойти на рискованную спасательную операцию или подождать, пока ХАМАС будет ослаблен авиаударами и может согласиться на какую-то сделку.
Но бомбардировки Сектора Газа тоже представляют большой риск для заложников. Хотя предполагается, что они содержатся в подземных туннелях и бункерах, это не дает полной защиты от авиаударов.
Также есть вероятность, что боевики убьют их в приступе ярости, либо когда поймут, что Израиль близок к их спасению.
Такое уже было в 2012 году в Нигерии, когда британский и нигерийский спецназ в ходе неудачной совместной операции пытались освободить двух заложников, удерживавшихся джихадистами.
Израиль экстренно создал оперативный штаб по ситуации с заложниками. К данному моменту установлены личности всех захваченных израильтян.
Те, кого удерживали на территории Израиля, уже освобождены военным и полицейским спецназом, все их похитители убиты.
Но в Газе ХАМАС на своей территории и может прятать людей в весьма обширной сети туннелей и подвалов.
„У нас нет всех данных о каждом доме и каждой улице в секторе Газа“, — говорит Михаэль Мильштейн, прослуживший 20 лет в израильской военной разведке.
У Израиля есть большой опыт в освобождении заложников. В израильских вооруженных силах этому уделяют огромное значение и учат особенно тщательно.
Созданное в 1957 году секретное подразделение „Сайерет Маткаль“ во многом похоже на британскую SAS или американскую группу „Дельта“.
О нем стало широко известно в 1976 году после операции „Энтеббе“, в ходе которой были освобождены пассажиры рейса Тель-Авив-Париж, захваченного террористами и совершившего посадку в аэропорту Уганды. Большинство заложников были израильтянами.
Командовал операцией Йонатан Нетаньяху – брат нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он был единственным погибшим в том рейде.
Сегодня от его брата Биби зависит жизнь десятков израильтян, и ему предстоит решить, каким путем он пойдет для их освобождения – переговоров или жесткой силы.
Ассиметричная война
Есть сообщения, что США оказывают помощь разведданными, и, возможно, даже предоставят свои силы специального назначения.
Крупная авианосная группа ВМС США расположилась в восточной части Средиземноморья.
Но ХАМАС показал, что способен вести асимметричную войну, что научился компенсировать огромное преимущество Израиля в технологиях и огневой мощи.
Не оставив почти никаких цифровых следов при координации нападения, он смог застать Израиль врасплох.
Боевики, которые в настоящее время охраняют более 150 заложников, будут, насколько это возможно, воздерживаться от выхода в эфир и действовать автономно. Все цифровые устройства у своих пленников они наверняка уже отобрали.
„Без сомнения, это самая сложная ситуация с заложниками, с которой Израиль когда-либо сталкивался в своей истории“, — говорит Михаэль Мильштейн.
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