Во Франции запретили антиизраильские демонстрации и приставили охрану к депутатам-евреям

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в своем распоряжении региональным префектам указал, что антиизраильские демонстрации могут привести к нарушению общественного порядка. Тем, кто все же попытается организовать такие акции, грозит арест.

„Мы безусловно уважаем интересы палестинцев, Франция всегда выступала за два государства, израильское и палестинское, но если это демонстрация в поддержку ХАМАС, то ответ — нет“, — сказал министр.

В последние дни во Франции, как и в ряде других европейских стран, прошли акции пропалестинских и левых движений с осуждением Израиля. В четверг подобная демонстрация состоялась в Париже, несмотря на ранее введенный мэрией города запрет.

Жеральд Дарманен сказал, что заявки на такие демонстрации будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

В начале недели ХАМАС призвал арабский и мусульманский мир в эту пятницу устроить день „всеобщей мобилизации“ в поддержку палестинцев. В Израиле многие расценили это как призыв к нападениям на евреев.

Полиция Франции выставила охрану у домов нескольких ведущих депутатов парламента, связанных с Израилем или поддерживающих его.

Охрана приставлена, в частности, к президенту Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве, которой стали приходить письма с угрозами. Она состоит в партии президента Макрона и на этой неделе в ответ на нападение ХАМАС распорядилась осветить парламент цветами израильского флага, а перед началом сессии Ассамблеи во вторник объявила минуту молчания .

Кроме того, Яэль Браун-Пиве заявила, что не допустит Марьям Абу Дакку, члена Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на показ в парламенте документального фильма. Эта организация в Евросоюзе объявлена террористической.

Охрана выставлена и у дома депутата Мейера Хабиба. Он представляет избирательный округ зарубежных французских граждан, в который входят Израиль и палестинские территории, и является активным сторонником Израиля. После нападения ХАМАС он заявил: „Мы являемся свидетелями возвращения погромов“.