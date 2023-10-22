БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: „Моим младшим детям, пока я была президентом, пришлось расти без меня. Теперь я пытаюсь это наверстать“(27)
Керсти Кальюлайд, занимавшая пост президента Эстонии в 2016-2021 годах, подтвердила в передаче Vilja küsib (“Вилья спрашивает“), что, хотя она и хотела бы стать генеральным секретарем НАТО, в настоящее время она не рассматривает возможность занять какой-либо важный международный пост. „Большое дело, что я время от времени вижу своих четырех внуков, — говорит она. — Моим младшим детям, пока я была президентом, пришлось расти без меня. Теперь я пытаюсь это наверстать“.
Последние новости связаны с вашим уходом из совета Alexela, но почему вы вообще стали его членом?
Alexela — это энергетическая компания, которая каждый день думает о том, как снабжать потребителей тогда, когда мы станем климатически нейтральными. У Alexela есть много проектов, которые могли бы подарить нам уверенность в будущем: Energiasalv, производство биогаза. Это толковый концерн, который действительно заинтересован в том, чтобы потребители не остались без энергии, несмотря на сложные условия регулирования в энергетическом секторе.