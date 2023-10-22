БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: „Моим младшим детям, пока я была президентом, пришлось расти без меня. Теперь я пытаюсь это наверстать“

Последние новости связаны с вашим уходом из совета Alexela, но почему вы вообще стали его членом?

Alexela — это энергетическая компания, которая каждый день думает о том, как снабжать потребителей тогда, когда мы станем климатически нейтральными. У Alexela есть много проектов, которые могли бы подарить нам уверенность в будущем: Energiasalv, производство биогаза. Это толковый концерн, который действительно заинтересован в том, чтобы потребители не остались без энергии, несмотря на сложные условия регулирования в энергетическом секторе.

Если вы знали, что Alexela во время войны вела дела с Россией, разве вы не чувствовали морального противоречия, когда вступали в состав совета? Я точно его чувствую, неужели вы — нет?

Когда я в него вступала, у Alexela было чувство уверенности, что нам не придется покупать сжиженный газ нигде, кроме Казахстана. Я ушла, когда у нас появилось понимание, что в ближайшие месяцы мы не сможем восстановить казахстанское направление. Alexela этого тоже не скрывает.