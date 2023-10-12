На пост вице-мэра в Нарву зовут таллиннского бизнесмена

Как пишет издание „Северное побережье“, Олегу Карпикову 59 лет, он известен в Таллинне в качестве довольно успешного и опытного предпринимателя, связанного с большим числом коммерческих компаний. Например, он опосредованно входит в круг владельцев развлекательного клуба Privé и занят также ресторанным бизнесом в Старом Таллинне.

По словам Карпикова, отмечает издание, у него нет собственного коммерческого интереса к Нарве. „В этом смысле я нейтральный человек, - подчеркнул он в разговоре с журналистом. - Я могу просто помочь создать систему управления и помочь изменить Нарву к лучшему“.

Карпиков имеет опыт публичной службы: с 1999 по 2003 год он работал в администрации таллиннской части города Хааберсти и был там заместителем старейшины по вопросам экономического развития.

Вадим Орлов, член фракции Narva, рассказал, что кандидат в вице-мэры Олег Карпиков при знакомстве очень понравился депутатам.

Бизнесмен также сказал „Северному побережью“, что готов переехать в Нарву. Он не женат.

Напомним, что 5 октября в Нарве выбрали нового мэра после отставки Катри Райк. Им стал центрист Яан Тоотс, член горсобрания Тарту. Теперь Тоотс собирает команду - будущих членов городской управы. Пока подписывать приказы и постановления может только временно исполняющая обязанности мэра Нарвы Елена Голубева. Вместе с ней временно остается прежний состав горуправы.

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