На пост вице-мэра в Нарву зовут таллиннского бизнесмена(9)
Новым вице-мэром Нарвы по вопросам экономики и городского хозяйства возможно станет бизнесмен из Таллинна Олег Карпиков. Его пригласил в свою команду новый мэр Яан Тоотс. Карпиков дал согласие, встретился с депутатами фракции Narva. Голосование состоится 19 октября на сессии горсобрания.
Как пишет издание „Северное побережье“, Олегу Карпикову 59 лет, он известен в Таллинне в качестве довольно успешного и опытного предпринимателя, связанного с большим числом коммерческих компаний. Например, он опосредованно входит в круг владельцев развлекательного клуба Privé и занят также ресторанным бизнесом в Старом Таллинне.
По словам Карпикова, отмечает издание, у него нет собственного коммерческого интереса к Нарве. „В этом смысле я нейтральный человек, - подчеркнул он в разговоре с журналистом. - Я могу просто помочь создать систему управления и помочь изменить Нарву к лучшему“.
Карпиков имеет опыт публичной службы: с 1999 по 2003 год он работал в администрации таллиннской части города Хааберсти и был там заместителем старейшины по вопросам экономического развития.
Вадим Орлов, член фракции Narva, рассказал, что кандидат в вице-мэры Олег Карпиков при знакомстве очень понравился депутатам.
Бизнесмен также сказал „Северному побережью“, что готов переехать в Нарву. Он не женат.
Напомним, что 5 октября в Нарве выбрали нового мэра после отставки Катри Райк. Им стал центрист Яан Тоотс, член горсобрания Тарту. Теперь Тоотс собирает команду - будущих членов городской управы. Пока подписывать приказы и постановления может только временно исполняющая обязанности мэра Нарвы Елена Голубева. Вместе с ней временно остается прежний состав горуправы.
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