„Ручное управление“. Смогут ли власти России стабилизировать рубль?(20)
Российские власти нашли способ хотя бы временно стабилизировать рубль, который падает фактически с начала года. Президент России Владимир Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку — это должно обеспечить приток валюты на рынок и спрос на рубли. В четверг рубль довольно заметно укрепляется на этих новостях, пишет BBC.
На Московской бирже днем в четверг доллар стоил 97 рублей — это примерно на 3 рубля меньше, чем на закрытии торгов в среду. Курс евро опустился до 103 рублей.
Это первое ощутимое укрепление рубля за последние несколько месяцев. Рубль по сути падает с начала года, но с середины июля это падение особенно ускорилось.
Основная причина — в дисбаласе спроса на валюту и ее предложения. Грубо говоря, в экономике много рублей, которые не слишком востребованы у населения и бизнеса, и мало валюты, которая нужна хотя бы для оплаты растущего импорта. При этом компании-экспортеры — именно через них в страну попадает сейчас валюта — не особенно спешили продавать ее внутри российского рынка.
Вечером в среду правительство сообщило, что Владимир Путин своим указом обязал экспортеров продавать выручку — список состоит из „43 групп компаний“. Логика этих действий довольно проста: компании продают валюту, это повышает спрос на рубли и одновременно обеспечивает приток валюты на рынок — в итоге курс рубля на какой-то момент становится более стабильным.
Причем власти не просто обязали компании продавать валюту, но и пытаются ввести процедуры строгой отчетности: часть компаний должна предоставить Центральному банку и Росфинмониторингу планы-графики продажи валюты, а в некоторые компании будут введены представители Росфинмониторинга.
„Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций“, — объяснил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По сути это первая мера со стороны правительства по стабилизации курса рубля. До этого на курс пытался повлиять в основном Центральный банк с помощью повышения ставки и продажи валюты.
Российские власти до этого лишь договорились с компаниями о добровольной продаже валютной выручки — бизнес был против принудительного решения о продаже. Но, как писали аналитики, влияния этих договоренностей на рынок особо заметно не было: объемы торгов значительно не выросли, а рубль продолжал падать.
„Правительство и ЦБ пытались биться рыночными методами, это не получалось“, — так описал это в разговоре с Би-би-си экономист, попросивший об анонимности.
Русская служба Би-би-си поговорила с аналитиками о том, может ли решение о принудительной продаже валютной выручки повлиять на рубль.
Неизвестные параметры
„Все зависит от итоговых объемов и жёсткости/эффективности контроля“, — пишет главный экономист „Локо-Инвест“ Дмитрий Полевой. Он считает, что эту жесткость исполнения правил обеспечит участие Росфинмониторинга.
Экономист, попросивший об анонимности, также говорит, что именно наблюдение за действиями компаний- экспортеров — это и есть „главная инновация в этом указе“.
„Поведение [этих компаний] теперь будет контролироваться похожим образом, как это делается в банках. В банках есть представители ЦБ, которые в онлайне смотрят за тем, что происходит. И теперь мы видим, что управление валютным курсом будет происходить в ручном режиме, через воздействие на конкретные операции конкретных компаний“, — говорит он.
„Ручное управление везде у нас сейчас“, — добавляет экономист. По его словам, рубль при нынешней ситуации удастся удержать от более глубокого падения.
Пока главное неизвестное — какую долю валютной выручки должны продавать компании.
„В прошлый раз такая мера вводилась в марте–мае, три месяца действовала, и уровень отсечки был 80%. В июле–августе конверсия составляла 70%, по данным Банка России“, — напоминает главный экономист „Ренессанс Капитала“ Софья Донец.
Тогда с помощью этой меры властям действительно удалось быстро стабилизировать рубль и удержать его от падения.
Если вновь установят отсечку в 80%, то при текущей сырьевой конъюнктуре речь может идти о дополнительных 3-4 млрд долларов, подсчитала Донец.
„Все зависит от серьезности имплементации, но, учитывая, что так долго ждали эту меру — три месяца она обсуждалась, — наверное, это показывает определенную серьезность намерений в том, чтобы сделать ее эффективной“, — предполагает Донец.
По ее словам, ситуация с платежным балансом России в сентябре несколько выправилась: экспорт подрос, и появился профицит счета текущих операций (он отражает и статистику торговли и движения капитала). В такой ситуации, чтобы стабилизировать рубль, надо, чтобы капитал оставался в России. На это и направлены новые ограничения, правда, компаниям ничего не мешает потом вновь вывезти эти капиталы за границу.
Экономист, попросивший об анонимности, также говорит, что именно нежелание экспортеров продавать выручку и есть причина ослабления рубля. Им это не очень выгодно по двум причинам. Во-первых, так они получают возможность проводить расчеты за рубежом. А во-вторых, хранить деньги в зарубежных банках просто надежнее. „По крайней мере, риск санкций на банки гораздо больше, чем санкции на компании, как мы увидели“, — объясняет он.
„С этим теперь будет покончено, создан могучий аппарат, чтобы уже микроменеджментом заниматься на валютном рынке“, — считает он.
Чего ждать от рубля
Полевой раньше оценивал справедливый курс рубля в 85-90 рублей за доллар. Если компании обяжут продавать 50-60% валютной выручки, то доллар мог бы опуститься до 70-75 рублей, но этому помешает отток капитала.
Полевой оценивает, что с учетом снижения импорта (к этому приведет рост курса рубля) и оттока капитала, доллар в четвертом квартале может стоить 83-86 рубля.
„Грубые оценки говорят, что курс ниже 90 рублей за доллар вполне реален“, — пишет Полевой.
Эта мера может в целом способствовать возвращению рубля к более устойчивому фундаментально обоснованному уровню, полагает Донец. Этот уровень, по ее словам, ближе к 90, чем к 100 рублям за доллар — и он точно не выше 100 рублей.
Донец прогнозирует к концу года 90 рублей за доллар. „Мы считаем, что эта мера не столько меняет реальность, сколько формирует чуть больше условий, чтобы нам к этому более фундаментально обоснованному уровню вернуться“, — объясняет она.
„Балансирующий курс, который устроил бы и экспортеров, и импортеров и обеспечил бы стабильные темпы роста экономики, находится в пределах 96-100 рублей за доллар. Два месяца назад у меня были оценки в диапазоне 94-96, но сейчас инфляция ускорилась намного“, — считает независимый экономист Андрей Дьяченко. В следующем году он ждет 104-105 рублей за доллар.
„Есть шансы, что до конца года, может быть, до выборов, курс не уйдет выше тех максимумов, которые были до этого“, — считает экономист, попросивший об анонимности.