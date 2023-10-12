„Ручное управление“. Смогут ли власти России стабилизировать рубль?

Российские власти до этого лишь договорились с компаниями о добровольной продаже валютной выручки — бизнес был против принудительного решения о продаже. Но, как писали аналитики, влияния этих договоренностей на рынок особо заметно не было: объемы торгов значительно не выросли, а рубль продолжал падать.

По сути это первая мера со стороны правительства по стабилизации курса рубля. До этого на курс пытался повлиять в основном Центральный банк с помощью повышения ставки и продажи валюты.

„Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций“, — объяснил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Причем власти не просто обязали компании продавать валюту, но и пытаются ввести процедуры строгой отчетности: часть компаний должна предоставить Центральному банку и Росфинмониторингу планы-графики продажи валюты, а в некоторые компании будут введены представители Росфинмониторинга.

Вечером в среду правительство сообщило, что Владимир Путин своим указом обязал экспортеров продавать выручку — список состоит из „43 групп компаний“. Логика этих действий довольно проста: компании продают валюту, это повышает спрос на рубли и одновременно обеспечивает приток валюты на рынок — в итоге курс рубля на какой-то момент становится более стабильным.

Основная причина — в дисбаласе спроса на валюту и ее предложения. Грубо говоря, в экономике много рублей, которые не слишком востребованы у населения и бизнеса, и мало валюты, которая нужна хотя бы для оплаты растущего импорта. При этом компании-экспортеры — именно через них в страну попадает сейчас валюта — не особенно спешили продавать ее внутри российского рынка.

Это первое ощутимое укрепление рубля за последние несколько месяцев. Рубль по сути падает с начала года, но с середины июля это падение особенно ускорилось.

На Московской бирже днем в четверг доллар стоил 97 рублей — это примерно на 3 рубля меньше, чем на закрытии торгов в среду. Курс евро опустился до 103 рублей.

„Правительство и ЦБ пытались биться рыночными методами, это не получалось“, — так описал это в разговоре с Би-би-си экономист, попросивший об анонимности.

Русская служба Би-би-си поговорила с аналитиками о том, может ли решение о принудительной продаже валютной выручки повлиять на рубль.

Неизвестные параметры

„Все зависит от итоговых объемов и жёсткости/эффективности контроля“, — пишет главный экономист „Локо-Инвест“ Дмитрий Полевой. Он считает, что эту жесткость исполнения правил обеспечит участие Росфинмониторинга.

Экономист, попросивший об анонимности, также говорит, что именно наблюдение за действиями компаний- экспортеров — это и есть „главная инновация в этом указе“.

„Поведение [этих компаний] теперь будет контролироваться похожим образом, как это делается в банках. В банках есть представители ЦБ, которые в онлайне смотрят за тем, что происходит. И теперь мы видим, что управление валютным курсом будет происходить в ручном режиме, через воздействие на конкретные операции конкретных компаний“, — говорит он.

„Ручное управление везде у нас сейчас“, — добавляет экономист. По его словам, рубль при нынешней ситуации удастся удержать от более глубокого падения.

Пока главное неизвестное — какую долю валютной выручки должны продавать компании.

„В прошлый раз такая мера вводилась в марте–мае, три месяца действовала, и уровень отсечки был 80%. В июле–августе конверсия составляла 70%, по данным Банка России“, — напоминает главный экономист „Ренессанс Капитала“ Софья Донец.

Тогда с помощью этой меры властям действительно удалось быстро стабилизировать рубль и удержать его от падения.

Если вновь установят отсечку в 80%, то при текущей сырьевой конъюнктуре речь может идти о дополнительных 3-4 млрд долларов, подсчитала Донец.

„Все зависит от серьезности имплементации, но, учитывая, что так долго ждали эту меру — три месяца она обсуждалась, — наверное, это показывает определенную серьезность намерений в том, чтобы сделать ее эффективной“, — предполагает Донец.