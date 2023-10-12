Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. В чем ее сложности(4)
Израильская армия заявляет, что готова к полномасштабной наступательной операции против боевиков ХАМАС, передает BBC. „Сектор Газа больше никогда не станет таким, каким был“, — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к военным.
Израиль прекратил подачу продовольствия, воды, топлива и электричества в сектор, его армия наносит массированные артиллерийские и авиаудары по военным объектам ХАМАС. Представители группировки угрожают убить захваченных ими израильских и иностранных заложников, если Израиль продолжит бомбардировки.
По данным посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, в Газе удерживаются от 100 до 150 заложников, похищенных во время субботнего рейда боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Жертвами нападения к сегодняшнему дню стали более 1200 человек — по большей части израильтян, а также иностранцев. О таком же количестве погибших в результате ответных ударов Израиля сообщает и палестинское министерство здравоохранения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула на границе с сектором Газа пехотные и бронетанковые части численностью в несколько сотен тысяч человек, включая резервистов.
Но похоже, что военное командование не спешит форсировать события — оно предупреждает, что война будет длиться долго и что победа над ХАМАС — это вопрос не нескольких дней или недель.
Каковы возможные сценарии предстоящей наземной операции в Газе и с какими трудностями неизбежно столкнётся израильская армия?
Сектор Газа — палестинский анклав на берегу Средиземного моря, отделённый мощной системой заграждений от Израиля на севере и востоке и от Египта на юге. Его площадь составляет 363 кв. км, он меньше любого из российских городов-миллионников, но по численности населения — более 2,2 млн человек — равен Самаре и Воронежу вместе взятым.
Если учесть, что в Газе нет высотных (по российским меркам) строений, можно себе представить, какова там плотность жилой застройки. А ведь на этой территории умещаются и сельские районы с полями и пастбищами.
И несколько десятков тысяч вооружённых и фанатично уверенных в своей правоте исламистов, которых поддерживает немалая часть населения.
„У ХАМАС 40 тысяч боевиков в его силовых структурах, причём это формирования армейского типа — дисциплина, длительная подготовка к обороне, под Газой прорыты десятки километров тоннелей, бункеры“, — рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Шарп. Ещё 10 тысяч бойцов, по его оценке, насчитывает вторая по численности в Газе группировка „Исламский джихад“ (запрещена в России как террористическая).
„Вооружение у них очень неплохое, кроме стрелкового у них много взрывных устройств, гранатомётов, противотанковых ракетных комплексов, включая российские „Корнеты“, ПЗРК у них имеются в больших количествах, миномёты всех калибров до 120 мм. Ракетный арсенал у „Исламского джихада“ и „Хезболлы“ от 15 тысяч и более, это ракеты дальностью от семи до 150 километров“, — говорит он.
„Очень сложная задача“
С 2005 года, когда с территории Газы были выведены израильские войска и эвакуированы еврейские поселения, ЦАХАЛ провёл там как минимум восемь военных операций — дважды в 2006 году, в 2008-м, 2008-2009-м, 2012-м, 2014-м, 2021-м и в мае 2023 года.
Все они были ограничены как по времени, так и по масштабу, и имели цель принуждения к миру в ответ на ракетные обстрелы и попытки нападения на израильскую территорию. Пусть ненадолго, но проблему они решали.
Нынешняя ситуация отличается кардинально. Столько людей одномоментно Израиль не терял со времён арабо-израильских войн, поэтому нетрудно понять израильтян, которые воспринимают урон от субботнего нападения не просто как очередную вылазку палестинцев, а как угрозу самому существованию государства.
Соответственно и ответ должен быть беспрецедентным — Израиль планирует полностью устранить группировку ХАМАС, в первую очередь её военное крыло, признанные террористическими организациями не только в Израиле, но и в США, Британии и Евросоюзе.
„Речь идёт о далекоидущей и понятной цели — взять под полный контроль весь или почти весь сектор. Это очень сложная задача“, — говорит Давид Шарп.
Угрозы Израилю исходят и с других направлений — в первую очередь с юга Ливана, где базируется проиранская группировка „Хезболла“, куда более мощная, чем ХАМАС, а также с территории Сирии и Западного берега, где у евреев тоже много недругов.
Израильская армия опытна, хорошо оснащена, технологична и умеет воевать на нескольких фронтах одновременно. Она справлялась в одиночку и с более многочисленными регулярными формированиями. Но сейчас не в этом суть. Что делать с Газой — вот в чём вопрос.
Первый сценарий — традиционный
Как и раньше, израильская армия предваряет наземное вторжение мощной артподготовкой. Первым делом уничтожаются военные объекты — центры управления и связи, склады, места сосредоточения противника и т. п.
При продолжающейся огневой поддержке бронетанковые части и пехота атакуют с разных направлений, рассекают оборону и подавляют очаги сопротивления, корректируя при этом удары артиллерии и с воздуха. Силы радиоэлектронной борьбы выводят из строя беспроводную радиосвязь противника.
Ключевые высотки, а также входы в подземные тоннели уничтожаются или блокируются. На финальной стадии израильский спецназ добивает прячущиеся в разбитых зданиях и подвалах разрозненные отряды боевиков и захватывает их командиров.
Легко сказать…
Организаторы атаки на Израиль предусматривали такое развитие событий и наверняка хорошо к нему подготовились.
Местность вокруг сектора Газа открытая, и даже примитивные средства аэроразведки, такие как дешёвые китайские дроны, способны засечь сосредоточение войск и техники. Следовательно, на фактор внезапности при планировании наземной операции рассчитывать не приходится.
Минные поля на направлениях главных ударов, если будет принято решение о крупной сухопутной операции, вряд ли представляют большую опасность — они будут сметены современными средствами разминирования, каковых у израильской армии в достатке. Хуже другое.
Классический рисунок современных атакующих действий выглядит так: артиллерия открывает огонь по передовым позициям противника и ведёт его до тех пор, пока бронетехника и укрывающаяся за ней пехота не приблизятся к первым траншеям на расстояние 200-300 метров, после чего огонь переносится вглубь вражеской территории.
Обучена ли этому израильская армия? Безусловно. Может ли она позволить себе такую тактику в условиях, когда позиции противника рассредоточены по густонаселённым жилым районам? Вопрос, скорее, риторический.
В условиях городских боёв высокую эффективность проявляют относительно небольшие легковооружённые мобильные группы — как со стороны наступающих, так и обороняющихся.
Обороняющиеся лучше знают местность, имеют схроны боеприпасов, могут рассчитывать на помощь местного населения, а при необходимости и прикрываться им. Наступающая сторона вынуждена больше полагаться на поддержку боевой техники, которая в боях на узких городских улицах становится уязвимой.
Особую проблему для ЦАХАЛ представляют тоннели. Благодаря стараниям палестинских инженеров они уже не такие примитивные, какими были раньше. Под сектором Газа существует целый подземный город — сложная система коридоров может соединять казарму со складом боеприпасов и иметь сотни выходов на поверхность. Например, через кладовку одинокой бабушки.
Именно там, под землёй, боевики могут удерживать заложников, что делает задачу по их освобождению крайне сложной.
Второй сценарий - блокада
Собственно блокада уже идёт полным ходом — сектор лишён поставок топлива и электричества.
Ход логичный, но тоже предсказуемый. Подготовившиеся к блокаде комбатанты начинают испытывать дискомфорт от неё намного позже, чем основная масса населения.
Запасы продовольствия и топлива, которыми располагают члены ХАМАС, позволяют им держаться долго, чего не скажешь об остальном населении Газы.
В таких условиях решение, которое на первый взгляд кажется более мирным, может обернуться даже более тяжкими последствиями, чем военная операция. В городе, отрезанном от средств цивилизации, быстро начнутся голод и эпидемии.
Нужно будет срочно открывать гуманитарные коридоры, устраивать фильтрационные лагеря, где-то размещать беженцев. Учитывая двухмилионное население сектора Газа, может возникнуть гуманитарный кризис такого масштаба, что Израиль с ним в одиночку просто не справится. И на него посыплются все шишки.
При этом блокада не служит альтернативой наземной операции — Израилю всё равно придётся её проводить. Наивно ожидать, что бойцы ХАМАС посидят на голодном пайке и выйдут с поднятыми руками.
Выбор между плохим и очень плохим
Именно в такой ситуации оказался Израиль. Боевое крыло движения ХАМАС никогда ранее не представляло собой столь внушительную силу, как сейчас. Его бойцы и командиры накопили опыт боёв в городских условиях и хорошо вооружились.
Понятно, что даже физическое устранение верхушки и наиболее активных членов ХАМАС не снимает проблем отношения Израиля с арабским миром.
Но то, что случилось в городах и кибуцах на западе страны, толкает Израиль к безотлагательным действиям.
По своим масштабам предстоящая операция в Газе может быть сопоставима с битвой 2015–2016 годов за Мосул — иракский город, захваченный боевиками „Исламского государства“ (запрещено в России). Бои за двухмиллионный город продолжались девять месяцев, погибли тысячи (по другим сведениям — десятки тысяч) человек, более миллиона стали беженцами.
„С чисто военной точки зрения наземная операция может привести к краткосрочному успеху и уничтожению большинства командиров ХАМАС. Но в отсутствие прочного мирного соглашения ХАМАС, скорее всего, возродится, его ряды пополнит новое поколение разгневанных, радикально настроенных молодых боевиков“, — пишет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.