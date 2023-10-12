Правда ли, что Зеленская во время визита в Нью-Йорк потратила более $1 млн на драгоценности?

Как все вы знаете, где-то два года назад я переехала из Бенина в Нью-Йорк, чтобы жить с дядей и его семьёй. Долгое время не могла найти работу, поэтому, когда дядя устроил меня в Cartier, это было словно чудо. Можете в это поверить? Конечно, это стажировка и всё такое. Но это Cartier! Работать в таком великолепном месте было невероятно. Это была просто работа моей мечты. В течение двух недель. А потом…



Примерно неделю назад в магазин зашла жена президента Украины Елена Зеленская. Это было во время их визита в Нью-Йорк. Она казалась расстроенной. Нет, не просто расстроенной. Она была разозлённой! Если честно, она была моей первой VIP-клиенткой. Я пыталась устроить ей краткий тур по магазину, но она не захотела.



Когда я показала ей несколько наших товаров, она наорала прямо мне в лицо: „Кто сказал, что мне нужно твоё мнение?!“ Я подумала, что мне стоит применить другой подход, но она просто позвала менеджера. Не знаю, что она ему сказала, но на следующий день меня уволили. WTF (что за х***я? — Прим. ред.)?



Получила копию её чека. Мне удалось сделать это, когда я собирала свои е**ные вещи. Меня уволили из-за неё, так что я всем покажу её истинное лицо. Она потратила более $1 млн в Cartier, пока её страна воюет? Я сейчас такая злая! Почему она не могла потратить свои украденные деньги и просто пойти в соседний бутик? Зачем рушить мою жизнь?!