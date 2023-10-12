Осень – пора вирусных заболеваний: как уберечь организм от простуд?
Как только начинается осень, то мы всё больше и больше слышим о простудившихся или заболевших коллегах и родственниках. Чем отличается простуда от гриппа, как защитить себя от сезонных вирусных заболеваний и стоит ли ждать новой вспышки распространения COVID-19, рассказала доктор Пилле Мяртин, заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
Какими вирусными заболеваниями чаще всего болеют жители Эстонии?
С наступлением холодов мы всё больше сталкиваемся с воспалительными заболеваниями дыхательных путей. Это легко объясняется - осень вступила в свои права, на улице стало прохладно и дождливо, все вернулись из отпусков, дети ходят в школу и садики, общаются между собой. А с ними распространяются и вирусы. Поэтому всё чаще возникают насморк и кашель, главными возбудителями которых являются риновирусы, размножающиеся в клетках слизистой оболочки носоглотки. К счастью, еще не так много случаев заболевания гриппом, да и наш старый знакомый - коронавирус - хоть и встречается, но не поменял своего характера, не стал более заразным или более ужасающим в плане последствий.
Получается, ситуация ничем не отличается от этого же периода прошлого года? Или она всегда плюс-минус одинаковая?
Последние три года, естественно, абсолютно выбиваются из общей картины. Но если сравнить сентябрь - начало октября этого года с этим же периодом, например, в 2019 году, то они действительно имеют очень много схожих черт. Как раз в это время начинается сезон распространения вирусных заболеваний дыхательных путей, который обычно длится до марта - апреля. Правда, нужно все же отметить, что в компании самых распространенных вирусов появился новый постоянный игрок - „коронавирус“.
А новые штаммы коронавируса появились за последнее время?
Нет. В ходу подштаммы Омикрона, появившегося в Эстонии в конце 2021 - начале 2022 года. Люди заражаются, вирус распространяется, но, к счастью, течение болезни не меняется.
А почему? У нас выработался иммунитет к этому вирусу?
Несомненно. Мы стали менее чувствительны к этому вирусу благодаря массовой вакцинации и тому, что многие люди им переболели. Выработался коллективный иммунитет. Конечно, вирус все равно может попасть в организм человека, вызвать кашель, насморк, температуру, потерю вкуса и обоняния, но он не приведет к тому критическому состоянию, когда человека надо срочно госпитализировать из-за критического поражения легких и начинать экстренное лечение, как это было в самом начале с первыми штаммами COVID-19.
А если есть коллективный иммунитет, по-прежнему нужно вакцинировать от гриппа и коронавируса?
Да, определенно. Не просто же так пару дней назад Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. Вакцинация - абсолютно осмысленный и разумный шаг, особенно среди людей, входящих в группу риска. Это относится как к вакцинам против гриппа, так и против коронавируса. Жизнь, да и статистика показывают, что, например, у пожилых людей в результате заражения этими вирусами из-под контроля выходят сопутствующие заболевания. Из-за этого болезни дыхательных путей могут проходить в более тяжелой форме и ухудшить общее качество жизни.
Вы сказали, что грипп пока не очень распространен. А на какой период приходится пик заболевания?
Если оглядываться на прошлые сезоны заболеваемости гриппом, то обычно он начинает набирать обороты в конце октября - второй половине ноября. Но у нас было 2 года, когда гриппа практически не встречалось. А так как все это время население почти не соприкасалось с этим вирусом, то иммунная память немного проседает или пропадает вовсе. Поэтому, к примеру, в прошлом году сезон гриппа у нас начался очень рано - аж в сентябре, а самый пик пришелся на декабрь. В сентябре этого года начальной волны заболевания гриппом не случилось, на какой период придется пик - сказать трудно, но ясно одно - если вакцинироваться от гриппа, то лучше всего это сделать как раз в октябре или начале ноября.
Очень часто люди говорят: "Я не болею, у меня обычная простуда“. Можно ли простуду отнести к болезням?
Простуда - это, скорее, "слово из народа". Насморк просто так не появляется - чаще всего это проявление острых респираторных заболеваний, которые возникают в течение нескольких дней после контакта с вирусом. То есть насморк не появляется в результате охлаждения - холод этому способствует, но нужно прежде всего соприкосновение с вирусом.
Расскажите, а как холод способствует?
Если человек оказывается в неблагоприятных погодных условиях, весь его организм начинает напрягаться, чтобы создать благоприятную среду - мышцы и кровеносные сосуды начинают активнее работать для того, чтобы сохранить необходимый баланс тепла. Для этого необходима дополнительная энергия. Если мы не помогаем организму - не надеваем теплую одежду -, организм переключается на другой обмен веществ, в режим экономии энергии, но одновременно и повышенной нагрузки. В этом случае организм становится более уязвим перед вирусами.
Какие главные симптомы вирусных заболеваний?
При так называемых простудах - это повышение температуры (при этом температура необязательно будет высокой, она может быть в районе 37, но не более 38-39), заложенность носа, першение в горле, насморк. И такая картина может наблюдаться в течение нескольких дней.
В случае же гриппа температура будет высокой, появятся кашель, головная боль, боль в мышцах, глаза начнут слезиться. Может также наблюдаться затрудненное дыхание. Нужно подчеркнуть, что вирус гриппа вызывает более тяжелое течение болезни.
А как отличить грипп от коронавируса?
На самом деле довольно сложно. Главные признаки коронавируса по-прежнему те же: заложенность носа, першение в горле, потеря запахов и вкуса. Однако наблюдаются подобные симптомы не у всех зараженных, поэтому их отсутствие не позволяет однозначно исключить из списка возможных диагнозов COVID-19. Но при их наличии вероятность, что болезненные симптомы вызваны коронавирусом, увеличивается.
Чтобы не болеть, важно соблюдать основные рекомендации врачей:
Одевайтесь в соответствии с погодой.
Включите в свое питание витамины и полезные продукты.
Отдыхайте. Переутомление и недосып делает организм человека уязвимым к вирусам.
Физические нагрузки. Не обязательно изнурять себя тренировками, можно разбавить сидячий образ жизни ходьбой, тем более, что 2023 год объявлен в Эстонии годом движения.
При возможности вакцинируйтесь!