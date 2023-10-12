Осень – пора вирусных заболеваний: как уберечь организм от простуд?

Несомненно. Мы стали менее чувствительны к этому вирусу благодаря массовой вакцинации и тому, что многие люди им переболели. Выработался коллективный иммунитет. Конечно, вирус все равно может попасть в организм человека, вызвать кашель, насморк, температуру, потерю вкуса и обоняния, но он не приведет к тому критическому состоянию, когда человека надо срочно госпитализировать из-за критического поражения легких и начинать экстренное лечение, как это было в самом начале с первыми штаммами COVID-19.

Нет. В ходу подштаммы Омикрона, появившегося в Эстонии в конце 2021 - начале 2022 года. Люди заражаются, вирус распространяется, но, к счастью, течение болезни не меняется.

Последние три года, естественно, абсолютно выбиваются из общей картины. Но если сравнить сентябрь - начало октября этого года с этим же периодом, например, в 2019 году, то они действительно имеют очень много схожих черт. Как раз в это время начинается сезон распространения вирусных заболеваний дыхательных путей, который обычно длится до марта - апреля. Правда, нужно все же отметить, что в компании самых распространенных вирусов появился новый постоянный игрок - „коронавирус“.

Получается, ситуация ничем не отличается от этого же периода прошлого года? Или она всегда плюс-минус одинаковая?

С наступлением холодов мы всё больше сталкиваемся с воспалительными заболеваниями дыхательных путей. Это легко объясняется - осень вступила в свои права, на улице стало прохладно и дождливо, все вернулись из отпусков, дети ходят в школу и садики, общаются между собой. А с ними распространяются и вирусы. Поэтому всё чаще возникают насморк и кашель, главными возбудителями которых являются риновирусы, размножающиеся в клетках слизистой оболочки носоглотки. К счастью, еще не так много случаев заболевания гриппом, да и наш старый знакомый - коронавирус - хоть и встречается, но не поменял своего характера, не стал более заразным или более ужасающим в плане последствий.

А если есть коллективный иммунитет, по-прежнему нужно вакцинировать от гриппа и коронавируса?

Да, определенно. Не просто же так пару дней назад Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. Вакцинация - абсолютно осмысленный и разумный шаг, особенно среди людей, входящих в группу риска. Это относится как к вакцинам против гриппа, так и против коронавируса. Жизнь, да и статистика показывают, что, например, у пожилых людей в результате заражения этими вирусами из-под контроля выходят сопутствующие заболевания. Из-за этого болезни дыхательных путей могут проходить в более тяжелой форме и ухудшить общее качество жизни.

Вы сказали, что грипп пока не очень распространен. А на какой период приходится пик заболевания?

Если оглядываться на прошлые сезоны заболеваемости гриппом, то обычно он начинает набирать обороты в конце октября - второй половине ноября. Но у нас было 2 года, когда гриппа практически не встречалось. А так как все это время население почти не соприкасалось с этим вирусом, то иммунная память немного проседает или пропадает вовсе. Поэтому, к примеру, в прошлом году сезон гриппа у нас начался очень рано - аж в сентябре, а самый пик пришелся на декабрь. В сентябре этого года начальной волны заболевания гриппом не случилось, на какой период придется пик - сказать трудно, но ясно одно - если вакцинироваться от гриппа, то лучше всего это сделать как раз в октябре или начале ноября.

Очень часто люди говорят: "Я не болею, у меня обычная простуда“. Можно ли простуду отнести к болезням?

Простуда - это, скорее, "слово из народа". Насморк просто так не появляется - чаще всего это проявление острых респираторных заболеваний, которые возникают в течение нескольких дней после контакта с вирусом. То есть насморк не появляется в результате охлаждения - холод этому способствует, но нужно прежде всего соприкосновение с вирусом.

Расскажите, а как холод способствует?