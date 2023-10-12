Стало известно, кто станет представителем правительства в Ида-Вирумаа

Яанус Пурга будет работать в Йыхви.

По словам Мадиса Калласа, была очень серьезная конкуренция, поскольку имелся высокий интерес к этой должности.

„В пользу Пурга сыграли высокая мотивация, глубокие знания и разносторонний опыт, сильная деловая подготовка, четкое видение будущего региона и ориентация на решения“, - пояснил Каллас и добавил, что желает представителю правительства в Ида-Вирумаа удачи и сил для решения различных задач.

Сам Пурга признает, что в Ида-Вирумаа предстоит решить множество проблем. „Я очень многое получил от Ида-Вирумаа, теперь хочу вернуть это своему уезду, - сказал он. - Я верю в способность региона адаптироваться к предстоящим изменениям, и в будущем мы можем только выиграть“.

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