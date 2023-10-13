RUSDELFI В УКРАИНЕ | Краматорск - город смерти, свиданий и „сухого закона“. Как живут люди под обстрелами ракет?

Краматорск находится всего в 25 километрах от Бахмуат, где идут ожесточенные бои, то есть в непосредственной близости от линии фронта. Сейчас Краматорск является тылом, куда могут приехать военные, чтобы поесть пиццу или пасту с курицей, выпить вишнёвого чаю с корицей, покурить кальян, а самое главное - встретиться с женами. Однако сирены здесь звучат чаще, чем в других крупных городах, но самое страшное - ракетные удары и многочисленные жертвы.