За рубежом
13.10.2023, 12:15

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Краматорск - город смерти, свиданий и „сухого закона“. Как живут люди под обстрелами ракет?

 
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ФОТО: Delfi Meedia

Краматорск находится всего в 25 километрах от Бахмуат, где идут ожесточенные бои, то есть в непосредственной близости от линии фронта. Сейчас Краматорск является тылом, куда могут приехать военные, чтобы поесть пиццу или пасту с курицей, выпить вишнёвого чаю с корицей, покурить кальян, а самое главное - встретиться с женами. Однако сирены здесь звучат чаще, чем в других крупных городах, но самое страшное - ракетные удары и многочисленные жертвы.

Комендантский час в Краматорске начинается в 21:00 и заканчивается в 5:00. Около 20:00 по прибытию в Краматорск, уже не остается времени, чтобы в незнакомом городе до начала комендантского часа найти место, чтобы поужинать.

Благо, уже исходя из опыта, с собой есть маленький кипятильник, вода, чай в пакетиках и протеиновый батончик. Такой был ужин. На утро первой задачей было позавтракать, причем, исходя из того, что ужина как такого не было, необходим был плотный завтрак.

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