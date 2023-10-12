Хостинг: как найти лучшую услугу для вашего сайта?

Host.ee – один из самых известных и надежных регистраторов в Эстонии. Здесь предлагается разнообразный выбор доменных расширений, а также услуги хостинга, что упрощает создание сайта и его администрирование. Если у вас простая домашняя страница без особых требований, вы можете получить хостинг всего за 3,98 евро в месяц. Однако самый дешевый вариант не всегда всем подходит, поэтому далее мы познакомимся с различными типами хостинга и их особенностями.

Прежде чем окончательно выбрать доменное имя, необходимо выяснить, свободно ли оно. Для этого можно ввести его в адресное поле браузера и посмотреть, существует ли уже сайт с таким названием.

Важно подумать также о расширении домена, то есть о комбинации букв или слове, которое идет в самом конце, после точки. Домены верхнего уровня (например,. com и .eu) стоят сравнительно дорого, но в маркетинговом плане являются единственно верным выбором для крупной компании или с видами на рост в международном масштабе.

Прежде чем выбирать хостинг-провайдера, необходимо придумать для своего сайта уникальное и подходящее доменное имя. Оно должно быть адекватным содержанию, простым и запоминающимся. В качестве хороших примеров можно привести eesti.ee, nurme.eu и apple.com. С профессиональной точки зрения, например, koduteenused.wordpress.com будет не очень хорошо, потому указывает не только на оказываемые услуги (по дому), но и на тот факт, что сайт работает на популярной платформе Wordpress. То есть получается, что в доменном имени между собой как бы конкурируют разные компании. Кроме того, в этом примере имя довольно длинное, его может быть трудно правильно и быстро набрать. Выбирая доменное имя, полезно ознакомиться с правилами доменных имен, одобренных советом Eesti Interneti SA.

Хостинг – это услуга, которая позволяет сделать сайт общедоступным в интернете. Она включает в себя хранение файлов вашего сайта на сервере, который постоянно находится в режиме онлайн. Когда кто-то вводит имя вашего сайта (то есть доменное имя) в адресное поле своего браузера, его компьютер получает доступ к серверу и отображает соответствующую страницу.

В случае VPS физический сервер делится на отдельные виртуальные серверы, которые имитируют физические. VPS похож на виртуальную машину, которая использует часть ресурсов физического сервера. VPS на Host.ee работает на процессорах Intel® Xeon® Gold, а цены от 5 евро в месяц делают его привлекательным выбором для средних предприятий, у которых есть определенные бюджетные ограничения.

Общим хостингом часто пользуются небольшие предприятия, у которых немного финансовых ресурсов, но для которых важна видимость в интернете. Это рестораны, небольшие магазины или салоны красоты, разного рода частные консультанты.

Общий хостинг, как правило, самый дешевый, потому что несколько разных пользователей оплачивают стоимость сервера вместе, то есть затраты делятся, и услуга для каждого стоит меньше. С другой стороны, в этом случае на сайт влияют сайты-соседи. Например, если кто-то сильно нагрузил сервер, тормозить начнут и другие сайты на этой же машине. То же самое относится и к безопасности: если у какого-то сайта есть такая проблема, под угрозой оказываются и другие сайты на этом сервере. Кроме того, при общем хостинге возможности настройки довольно ограничены, и полный контроль над ресурсами недоступен.

Общий хостинг является наиболее распространенным и доступным вариантом. Как и следует из названия, ваш сайт в таком случае делит сервер с другими сайтами.

Услуги хостинга можно условно поделить на три типа. Выбор подходящего из них зависит от размера вашей организации и целей, для которых создается сайт.

Крупные торговые интернет-площадки, такие как Amazon, eBay и Alibaba, используют выделенные серверы для размещения своих интернет-магазинов колоссального объема. При этом они должны обеспечить быстрые и бесперебойные покупки для миллионов клиентов. Тут-то без выделенного сервера не обойтись.

Выделенный сервер означает, что вы используете физический сервер, выделенный только под один сайт. Больше всего это подходит для сайтов крупных компаний и объемистых интернет-проектов, требующих много ресурсов и в целом производительности, которые должны стабильно работать. Выделенный сервер обеспечивает превосходную безопасность сайта, но это и самый дорогой из трех описанных типов хостинга. Кто им пользуется?

VPS используют многие фирмы, которые связаны с интернет-продажами, поскольку такой вариант хостинга позволяет эффективно размещать интернет-магазины, а клиенты могут делать покупки быстро и безопасно. Одним из таких примеров является Shopify, платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям и частным лицам создавать и запускать интернет-магазины.

Многие стартапы и предприятия, которым время от времени приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам, предпочитают VPS, поскольку здесь они могут быстро изменить дизайн своего сайта в соответствии с изменившейся ситуацией.

Облачный хостинг предлагает больше возможностей по адаптации и настройке, чем общий хостинг. Кроме того, производительность и безопасность здесь тоже лучше, потому что каждый VPS – это отдельная изолированная единица, что снижает риски безопасности и проблемы с производительностью. Поскольку VPS позволяет пользоваться выделенными ресурсами, этот вариант может быть дороже. Посмотрим, например, какого рода предприятия выбирают VPS .

Очень важно, чтобы сайт была безопасным и имел надежную защиту от хакерских атак. Убедитесь, что выбранный вами хостинг предлагает комплексную защиту, включая файрвол (иногда называется брандмауэр), сертификаты SSL, возможности отражения DDoS-атак и регулярное резервное копирование. О данных нужно позаботиться и еще: хостинг-провайдер должен работать с надежными дата-центрами кроме того, у него должны быть механизмы для предотвращения и обнаружения утечек данных. Важно учесть самые разные аспекты безопасности, только тогда можно быть уверенным в том, что принимаются все превентивные меры и сайт защищен от возможных рисков.

Google и другие поисковые системы тоже любят быстрые сайты, продвигая их в результатах поиска и повышая видимость даже без особых усилий по SEO, не говоря уж о его наличии. SEO (Search Engine Optimization, оптимизация в поисковых системах) – это техническая область маркетинга, в которой содержание и различные свойства сайта с помощью различных методов настраиваются так, чтобы он занимал высокие места в поисковых выдачах. Таким образом, можно сказать, что правильный выбор хостинга благотворно влияет и на эффективность маркетинговой стратегии. Соответственно, крайне важно выбрать такой хостинг , сервер или серверы которого будут обеспечивать быструю загрузку сайта.

Что сразу отличает хороший хостинг, так это то, что размещенные на нем сайты грузятся быстро. Скорость для посетителей сайта важна. Если сайт работает медленно, они просто уходят и ищут что-то еще. А этим „чем-то еще“, скорее всего, окажутся ваши конкуренты.

После того как вы, исходя из особенностей вашего предприятия, выяснили, какой тип хостинга может соответствовать вашим потребностям, нужно немного углубиться в детали. Рассмотрим некоторые важные нюансы при выборе хостинга .

Банки, страховые компании и поставщики финансовых услуг тоже используют выделенные серверы, потому что для них критически важно обеспечить высокий уровень защищенности финансовых данных клиентов. Кроме того, обслуживание должно быть быстрым, поэтому выделенный сервер и здесь единственно правильный выбор.

Масштабируемость и планы развития предприятия

При выборе хостинга для сайта важно также учитывать будущее компании. Если она растет или есть такие перспективы, иногда целесообразно вместо совместного хостинга сразу обратить внимание на VPS. Тогда потом будет проще внести необходимые изменения и соответствующим образом настроить сайт. Учет планов на будущее помогает сделать лучший выбор в данный момент.

Поддержка клиентов в случае проблем

При возникновении каких-либо проблем вам может понадобиться быстрый и экспертный совет. Узнайте, какую поддержку клиентов предлагает тот или иной хостинг-провайдер. Когда дело доходит до скорейшего разрешения неожиданных ситуаций, быстрая и компетентная помощь может иметь решающее значение. Обратите внимание на то, в какое время служба поддержки доступна по телефону и предлагает ли поставщик услуг возможность живого чата на своем сайте. Также не помешает навести справки о провайдере, поискать в интернете отзывы о нем.

Цена – это баланс между затратами и качеством

Цена всегда является важным фактором, но она не обязательно должна быть минимальной. Низкая цена может означать более низкую производительность и меньшую безопасность и в итоге может выйти дороже, если возникнет проблема, для решения которой будет нужен специалист. Иногда лучше вложить немного больше, чтобы получить более качественный сервис для бесперебойной работы сайта.

Географическое положение компании и клиентов

На скорость загрузки и производительность сайта может влиять физическое местоположение сервера. Если, например, ваша фирма находится в Эстонии и вы сами в основном тоже находитесь в Эстонии, имеет смысл выбрать какой-нибудь местный хостинг, чтобы пользоваться преимуществами географической близости. Но стоит подумать и о том, где находится целевая аудитория, которая чаще всего посещает ваш сайт. Когда сервер географически ближе к основной целевой аудитории или посетителям, сайты на нем для них могут грузиться быстрее.

Нужна ли вам веб-почта?