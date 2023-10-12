Хостинг: как найти лучшую услугу для вашего сайта?
Выбор поставщика услуг (провайдера) хостинга является одним из самых важных решений, которые вы должны принять при запуске или модернизации сайта. Правильный выбор может положительно повлиять на производительность, безопасность и качество обслуживания клиентов вашего интернет-представительства. Эта поможет понять, что такое хостинг и как найти лучший и наиболее подходящий сервис, соответствующий вашим потребностям.
Что такое хостинг?
Хостинг – это услуга, которая позволяет сделать сайт общедоступным в интернете. Она включает в себя хранение файлов вашего сайта на сервере, который постоянно находится в режиме онлайн. Когда кто-то вводит имя вашего сайта (то есть доменное имя) в адресное поле своего браузера, его компьютер получает доступ к серверу и отображает соответствующую страницу.
Выбор доменного имени
Прежде чем выбирать хостинг-провайдера, необходимо придумать для своего сайта уникальное и подходящее доменное имя. Оно должно быть адекватным содержанию, простым и запоминающимся. В качестве хороших примеров можно привести eesti.ee, nurme.eu и apple.com. С профессиональной точки зрения, например, koduteenused.wordpress.com будет не очень хорошо, потому указывает не только на оказываемые услуги (по дому), но и на тот факт, что сайт работает на популярной платформе Wordpress. То есть получается, что в доменном имени между собой как бы конкурируют разные компании. Кроме того, в этом примере имя довольно длинное, его может быть трудно правильно и быстро набрать. Выбирая доменное имя, полезно ознакомиться с правилами доменных имен, одобренных советом Eesti Interneti SA.
Важно подумать также о расширении домена, то есть о комбинации букв или слове, которое идет в самом конце, после точки. Домены верхнего уровня (например,. com и .eu) стоят сравнительно дорого, но в маркетинговом плане являются единственно верным выбором для крупной компании или с видами на рост в международном масштабе.
Прежде чем окончательно выбрать доменное имя, необходимо выяснить, свободно ли оно. Для этого можно ввести его в адресное поле браузера и посмотреть, существует ли уже сайт с таким названием.
Регистрация домена и хостинг
Следующим шагом после выбора доменного имени будет регистрация домена. Можно воспользоваться услугой так называемого регистратора. Их много, например Host.ee.
Host.ee – один из самых известных и надежных регистраторов в Эстонии. Здесь предлагается разнообразный выбор доменных расширений, а также услуги хостинга, что упрощает создание сайта и его администрирование. Если у вас простая домашняя страница без особых требований, вы можете получить хостинг всего за 3,98 евро в месяц. Однако самый дешевый вариант не всегда всем подходит, поэтому далее мы познакомимся с различными типами хостинга и их особенностями.
Различные типы хостинга
Услуги хостинга можно условно поделить на три типа. Выбор подходящего из них зависит от размера вашей организации и целей, для которых создается сайт.
Общий хостинг
Общий хостинг является наиболее распространенным и доступным вариантом. Как и следует из названия, ваш сайт в таком случае делит сервер с другими сайтами.
Общий хостинг, как правило, самый дешевый, потому что несколько разных пользователей оплачивают стоимость сервера вместе, то есть затраты делятся, и услуга для каждого стоит меньше. С другой стороны, в этом случае на сайт влияют сайты-соседи. Например, если кто-то сильно нагрузил сервер, тормозить начнут и другие сайты на этой же машине. То же самое относится и к безопасности: если у какого-то сайта есть такая проблема, под угрозой оказываются и другие сайты на этом сервере. Кроме того, при общем хостинге возможности настройки довольно ограничены, и полный контроль над ресурсами недоступен.
Вот несколько примеров, при которых может подойти общий хостинг.
Блоги и хобби
Общий хостинг – лучший выбор для сайта, посвященного своему небольшому делу, например, если вы хотите вести блог, создавать портфолио, делиться мыслями или впечатлениями от путешествий.
Малые предприятия
Общим хостингом часто пользуются небольшие предприятия, у которых немного финансовых ресурсов, но для которых важна видимость в интернете. Это рестораны, небольшие магазины или салоны красоты, разного рода частные консультанты.
Облачный хостинг (VPS) – идеальный выбор для среднего бизнеса
Облачный хостинг использует несколько виртуальных серверов (VPS), что обеспечивает более высокую производительность и масштабируемость.
В случае VPS физический сервер делится на отдельные виртуальные серверы, которые имитируют физические. VPS похож на виртуальную машину, которая использует часть ресурсов физического сервера. VPS на Host.ee работает на процессорах Intel® Xeon® Gold, а цены от 5 евро в месяц делают его привлекательным выбором для средних предприятий, у которых есть определенные бюджетные ограничения.
Облачный хостинг предлагает больше возможностей по адаптации и настройке, чем общий хостинг. Кроме того, производительность и безопасность здесь тоже лучше, потому что каждый VPS – это отдельная изолированная единица, что снижает риски безопасности и проблемы с производительностью. Поскольку VPS позволяет пользоваться выделенными ресурсами, этот вариант может быть дороже. Посмотрим, например, какого рода предприятия выбирают VPS.
Стартапы
Многие стартапы и предприятия, которым время от времени приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам, предпочитают VPS, поскольку здесь они могут быстро изменить дизайн своего сайта в соответствии с изменившейся ситуацией.
Интернет-агентства
Фирмы, предлагающие услуги веб-разработки, часто используют VPS для размещения сайтов и приложений разных клиентов. Это обеспечивает в каждом случае необходимый контроль и достаточно изолированную среду.
Предприятия интернет-коммерции
VPS используют многие фирмы, которые связаны с интернет-продажами, поскольку такой вариант хостинга позволяет эффективно размещать интернет-магазины, а клиенты могут делать покупки быстро и безопасно. Одним из таких примеров является Shopify, платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям и частным лицам создавать и запускать интернет-магазины.
Выделенный сервер – это топовый вариант хостинга для крупных предприятий
Выделенный сервер означает, что вы используете физический сервер, выделенный только под один сайт. Больше всего это подходит для сайтов крупных компаний и объемистых интернет-проектов, требующих много ресурсов и в целом производительности, которые должны стабильно работать. Выделенный сервер обеспечивает превосходную безопасность сайта, но это и самый дорогой из трех описанных типов хостинга. Кто им пользуется?
Глобальные компании электронной коммерции
Крупные торговые интернет-площадки, такие как Amazon, eBay и Alibaba, используют выделенные серверы для размещения своих интернет-магазинов колоссального объема. При этом они должны обеспечить быстрые и бесперебойные покупки для миллионов клиентов. Тут-то без выделенного сервера не обойтись.
Банки и поставщики финансовых услуг
Банки, страховые компании и поставщики финансовых услуг тоже используют выделенные серверы, потому что для них критически важно обеспечить высокий уровень защищенности финансовых данных клиентов. Кроме того, обслуживание должно быть быстрым, поэтому выделенный сервер и здесь единственно правильный выбор.
Медицинские учреждения
Больницы и другие медицинские учреждения используют выделенные серверы для максимальной защиты и хранения конфиденциальных данных своих пациентов и деликатной медицинской информации.
Научные учреждения
Ученым нужны большие данные и много ресурсов для их анализа.
Что нужно учитывать при выборе хостинга для сайта?
После того как вы, исходя из особенностей вашего предприятия, выяснили, какой тип хостинга может соответствовать вашим потребностям, нужно немного углубиться в детали. Рассмотрим некоторые важные нюансы при выборе хостинга.
Производительность как важный фактор, определяющий качество сайта
Что сразу отличает хороший хостинг, так это то, что размещенные на нем сайты грузятся быстро. Скорость для посетителей сайта важна. Если сайт работает медленно, они просто уходят и ищут что-то еще. А этим „чем-то еще“, скорее всего, окажутся ваши конкуренты.
Google и другие поисковые системы тоже любят быстрые сайты, продвигая их в результатах поиска и повышая видимость даже без особых усилий по SEO, не говоря уж о его наличии. SEO (Search Engine Optimization, оптимизация в поисковых системах) – это техническая область маркетинга, в которой содержание и различные свойства сайта с помощью различных методов настраиваются так, чтобы он занимал высокие места в поисковых выдачах. Таким образом, можно сказать, что правильный выбор хостинга благотворно влияет и на эффективность маркетинговой стратегии. Соответственно, крайне важно выбрать такой хостинг, сервер или серверы которого будут обеспечивать быструю загрузку сайта.
Безопасность – защита вашего сайта от угроз
Очень важно, чтобы сайт была безопасным и имел надежную защиту от хакерских атак. Убедитесь, что выбранный вами хостинг предлагает комплексную защиту, включая файрвол (иногда называется брандмауэр), сертификаты SSL, возможности отражения DDoS-атак и регулярное резервное копирование. О данных нужно позаботиться и еще: хостинг-провайдер должен работать с надежными дата-центрами кроме того, у него должны быть механизмы для предотвращения и обнаружения утечек данных. Важно учесть самые разные аспекты безопасности, только тогда можно быть уверенным в том, что принимаются все превентивные меры и сайт защищен от возможных рисков.
Масштабируемость и планы развития предприятия
При выборе хостинга для сайта важно также учитывать будущее компании. Если она растет или есть такие перспективы, иногда целесообразно вместо совместного хостинга сразу обратить внимание на VPS. Тогда потом будет проще внести необходимые изменения и соответствующим образом настроить сайт. Учет планов на будущее помогает сделать лучший выбор в данный момент.
Поддержка клиентов в случае проблем
При возникновении каких-либо проблем вам может понадобиться быстрый и экспертный совет. Узнайте, какую поддержку клиентов предлагает тот или иной хостинг-провайдер. Когда дело доходит до скорейшего разрешения неожиданных ситуаций, быстрая и компетентная помощь может иметь решающее значение. Обратите внимание на то, в какое время служба поддержки доступна по телефону и предлагает ли поставщик услуг возможность живого чата на своем сайте. Также не помешает навести справки о провайдере, поискать в интернете отзывы о нем.
Цена – это баланс между затратами и качеством
Цена всегда является важным фактором, но она не обязательно должна быть минимальной. Низкая цена может означать более низкую производительность и меньшую безопасность и в итоге может выйти дороже, если возникнет проблема, для решения которой будет нужен специалист. Иногда лучше вложить немного больше, чтобы получить более качественный сервис для бесперебойной работы сайта.
Географическое положение компании и клиентов
На скорость загрузки и производительность сайта может влиять физическое местоположение сервера. Если, например, ваша фирма находится в Эстонии и вы сами в основном тоже находитесь в Эстонии, имеет смысл выбрать какой-нибудь местный хостинг, чтобы пользоваться преимуществами географической близости. Но стоит подумать и о том, где находится целевая аудитория, которая чаще всего посещает ваш сайт. Когда сервер географически ближе к основной целевой аудитории или посетителям, сайты на нем для них могут грузиться быстрее.
Нужна ли вам веб-почта?
Многие хостинговые компании предлагают также услугу веб-почты. Это значит, что если ваш домен размещен на серверах определенного провайдера, вы можете пользоваться предлагаемой им веб-почтой, которая связана с вашим доменом. У большинства компаний есть общий адрес электронной почты наподобие info@***.**, но в зависимости от необходимости адрес с доменным именем может быть создан, например, для каждого сотрудника. Поэтому, если вам нужен один или несколько адресов электронной почты, связанных с вашим доменным именем, следует выяснить, предлагает ли выбранная хостинговая фирма услугу веб-почты. Тогда у вас будет хостинг сайта и почтовый сервис у одного провайдера, что упростит управление доменом и администрирование электронной почты.
Как найти лучший хостинг для сайта?
Если сложить все вместе, то получается, что выбор хостинга для сайта – это процесс, который требует разностороннего обдумывания. Опишем всё пошагово.
Шаг 1. Определитесь, чего вы хотите
Первый шаг в поиске лучшей услуги хостинга – это точно определить свои потребности. Досконально продумайте, какой тип сайта вам нужен и каковы особенности вашего бизнеса или проекта. Насколько при этом важны достаточное дисковое пространство и скорость передачи данных? Или же самое главное – безопасность? Разложите по полочкам, какие требования вы предъявляете к производительности, безопасности и масштабируемости. Так вы сможете сделать осознанный выбор, который соответствует вашим целям и задачам.
Шаг 2. Изучите разных провайдеров
Следующим важным шагом является тщательное изучение различных поставщиков услуг хостинга. Ознакомьтесь с предлагаемыми ими функциями, ценами, отзывами и мнениями клиентов. Выясните по поводу дополнительных услуг, таких как поддержка клиентов, резервное копирование и меры безопасности в целом. Тогда у вас будет представление о возможностях разных провайдеров, и вы сможете понять, насколько кто соответствует вашим запросам.
Шаг 3. Выберите тип хостинга
В-третьих, вам нужно выбрать тип хостинга. Общие серверы доступны по цене, но могут иметь ограниченные ресурсы и быть недостаточно безопасными. Облачный хостинг предлагает большую гибкость и масштабируемость. Выделенные серверы – самые мощные и безопасные, но и самые дорогие. Выбирать нужно в зависимости от размеров проекта и бюджета.
Шаг 4. Обратите внимание на возможности переноса
Если у вас уже есть сайт, то вам необходимо убедиться, что новый хостинг обеспечит простой и беспроблемный перенос. Проверьте, помогает ли провайдер с миграцией и поддерживает ли он вашу платформу и контент. Это поможет избежать сбоев при переезде сайта.
Шаг 5. Протестируйте сервис
Перед тем как вынести окончательное решение, желательно выбранную услугу проверить. Многие провайдеры предлагают бесплатные тестовые периоды, которые позволяют вам ознакомиться с их сервисом и понять, соответствует ли он вашим ожиданиям. За это время можно оценить производительность, простоту использования и поддержку клиентов.
Шаг 6. Примите решение
После тщательных исследований, тестирования и обдумывания приходит время принимать окончательное решение и начинать развертывание сайта у выбранного провайдера. Важно выбрать такую услугу, которая соответствует потребностям проекта или компании и будет соответствовать им в перспективе.
Наиболее распространенные ошибки при выборе хостинга
Мы уже рассказали о важных нюансах, которые необходимо учитывать при выборе поставщика услуг хостинга для сайта. Исходя из этого, можно выделить следующие наиболее распространенные ошибки при выборе провайдера:
Недостаточная исследовательская работа
Если не сравнивать разных хостинг-провайдеров и отзывы клиентов, велика вероятность того, что будет сделан выбор, от которого потом придется отказаться и начинать поиски снова.
Недостаточно продуманы потребности бизнеса и сайта
Если не определено, для кого или для чего предназначен сайт и какова его цель, то тоже вероятно, что будет выбрана не самая подходящая услуга хостинга.
Решение принято только по цене
Несмотря на то, что выбор самого дешевого варианта может быть заманчивой идеей, цена – далеко не единственный фактор, который нужно учитывать. В целом, производительность и безопасность даже немного важнее.
Не проведен „тест-драйв“
Прежде чем принимать окончательное решение, рекомендуется протестировать конкретную услугу в течение пробного периода. Только проверив все в деле, можно понять, подходит ли вам конкретный вариант.
Не продуманы перспективы
Выбранный в данное конкретное время хостинг может быть даже очень подходящим, но если у компании есть планы роста, то рано или поздно может выясниться, что нужны другие хостинг-услуги, чтобы сайт работал быстро и бесперебойно.
Выбор хостинг-провайдера определяет многое
В заключение можно сказать, что правильно выбранная услуга хостинга у подходящего провайдера – это залог успешной работы вашей интернет-инфраструктуры. Правильный выбор провайдера – критически важный шаг, который повлияет на скорость, безопасность и доступность вашего сайта. А хорошо функционирующий сайт, в свою очередь, лучше продвигает компанию в интернете, что положительно влияет на результаты продаж. Выбирая хостинг, не спешите и следуйте предложенным здесь советам – тогда вы найдете лучший сервис, и он будет именно таким, какой вам нужен.
Host.ee – регистрация домена, VPS и хостинг.