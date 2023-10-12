МНЕНИЕ | Евгений Эрлих: „В войне Израиля против ХАМАС нужна победа любой ценой“

Как ХАМАС сейчас начнет побеждать Израиль?

Как-как... как это делал всегда - с помощью картинки. Мы же, надеюсь, все человеки, и если наша ненависть окончательно не застит нам глаза, мы будем на них (на картинки) реагировать как нормальные люди - ужасаясь. Сейчас мировые СМИ забросают нас фотографиями и видео из Газы. Вот разрушенный дом, вот убитая женщина, вот растерзанная взрывом кошечка, вот окровавленный ребенок, вот орущий от горя отец. Нам сейчас ХАМАС накидает целую коллекцию этого ада. А то, что в Газе сейчас почти ад - и так понятно. И мы (израильтяне) начнем сомневаться. И мир, который поддерживает Израиль и его борьбу с терроризмом, начнет совсем скоро говорить, что „вы не должны быть похожи на террористов“, что гуманизм, что надо остановить эту бойню, что насилие порождает насилие. И мы согласимся. Мы ведь и, правда, не звери. Мы не хотим прослыть убийцами детей.

Я (лично я) не знаю, как победить в этой войне и удержаться на краю милосердия и сострадания к врагу (точнее к детям врага), как совместить месть, необходимость уничтожения зла и сохранить себя как человека, как не превратиться в животное. Этот ответ, наверно, знал мой дед - он же остался человеком. Но о своей войне он не рассказывал никогда, ни единого слова. Настоящие ветераны вообще помалкивали и пили водку. Сейчас, после нескольких своих войн, я хорошо понимаю деда. Но мой вопрос к самому себе зависает в воздухе. И я мычу себе под нос Высоцкого, как оправдание.

И деревья в пыли - к осени,

Те, что песни могли, - бросили.

И любовь не для нас. Верно ведь?

Что нужнее сейчас? Ненависть.