МНЕНИЕ | Евгений Эрлих: „В войне Израиля против ХАМАС нужна победа любой ценой“
Нейтральная позиция - это сторона врага, тут все однозначно. И в этой войне я - израильтянин, дело не в крови, а в той же самой человечности. После Бучи я - почти украинец, после Кфар-Азы - я борюсь со своей ненавистью и проигрываю ей. У меня есть одно оправдание, и это оправдание моего деда: в этой войне нужна победа любой ценой, пишет тележурналист Евгений Эрлих.
Как ХАМАС сейчас начнет побеждать Израиль?
Как-как... как это делал всегда - с помощью картинки. Мы же, надеюсь, все человеки, и если наша ненависть окончательно не застит нам глаза, мы будем на них (на картинки) реагировать как нормальные люди - ужасаясь. Сейчас мировые СМИ забросают нас фотографиями и видео из Газы. Вот разрушенный дом, вот убитая женщина, вот растерзанная взрывом кошечка, вот окровавленный ребенок, вот орущий от горя отец. Нам сейчас ХАМАС накидает целую коллекцию этого ада. А то, что в Газе сейчас почти ад - и так понятно. И мы (израильтяне) начнем сомневаться. И мир, который поддерживает Израиль и его борьбу с терроризмом, начнет совсем скоро говорить, что „вы не должны быть похожи на террористов“, что гуманизм, что надо остановить эту бойню, что насилие порождает насилие. И мы согласимся. Мы ведь и, правда, не звери. Мы не хотим прослыть убийцами детей.
Я (лично я) не знаю, как победить в этой войне и удержаться на краю милосердия и сострадания к врагу (точнее к детям врага), как совместить месть, необходимость уничтожения зла и сохранить себя как человека, как не превратиться в животное. Этот ответ, наверно, знал мой дед - он же остался человеком. Но о своей войне он не рассказывал никогда, ни единого слова. Настоящие ветераны вообще помалкивали и пили водку. Сейчас, после нескольких своих войн, я хорошо понимаю деда. Но мой вопрос к самому себе зависает в воздухе. И я мычу себе под нос Высоцкого, как оправдание.
И деревья в пыли - к осени,
Те, что песни могли, - бросили.
И любовь не для нас. Верно ведь?
Что нужнее сейчас? Ненависть.
Для себя (лично для себя) я говорю следующее. Война - этим она и ужасна - не оставляет места для полутонов, она черно-белая. И на ней, нравится тебе это или нет, придется определить сторону - вот ты на чьей стороне в этой войне? Нет, нейтральная позиция - это сторона врага, тут все однозначно. И в этой войне я - израильтянин, дело не в крови, а в той же самой человечности. После Бучи я - почти украинец, после Кфар-Азы - я борюсь со своей ненавистью и проигрываю ей. У меня есть одно оправдание, и это оправдание моего деда: в этой войне нужна победа любой ценой.
Так вот, картинки из Газы... Никакая картинка, как бы больно нам всем не было, не должна сейчас переиграть здравый смысл. Ни мы эту войну развязали, но ей надо положить конец. Картинка лишь отражает общий ужас войны. Вот вам еще много-много картинок. Это Вторая мировая. Здесь фотохроника из Лондона, Минска, Кельна, Брюсселя, Дрездена, Сталинграда, Берлина, Варшавы и Ковентри. Немецкие дети, русские, английские. Попробуйте найти разницу в масштабах горя. Попробуйте угадать на чьей стороне тут правда и справедливость. Картинка вам ничего не расскажет о справедливости. Но в той войне она была. Есть она и в этой. К черту картинки.
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