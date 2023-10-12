Кто заслужил? Стипендии на обучение получили 25 спортсменов

В общей сложности на поддержку обучения спортсменов в этом семестре выделено 21 850 евро, сообщает Rus.err.ee.

Стипендии на осенний семестр 2023 года удостоились:

Аделина Беляева (художественная гимнастика)

Андреас Вялис (борьба)

Армин Эверт Лелле (плавание)

Кармели Рейска (художественная гимнастика)

Дорис Кудре (лыжное ориентирование)

Ханс Уку Леитхам (борьба)

Йоханна Талихярм (биатлон)

Кайди Каасику (лыжные гонки)

Катрин Смирнова (стрелковый спорт)

Кейди Каасику (лыжные гонки)

Кятлин Пийримяэ (легкая атлетика)

Леонид Лацепов (легкая атлетика)

Лилиан Турбан (легкая атлетика)

Магнус Кирт (легкая атлетика)

Мариэль Мерлий Пуллес (лыжные гонки)

Марко Килп (лыжные гонки)

Михкель Метс (карате)

Маркус Варьюн (гольф)

Маттиас Варьюн (гольф)

Нина Петрыкина (фигурное катание)

Олави Аллазе (легкая атлетика)

Пилле-Рийн Реканд (танцы)

Роуз Мари Скьёльдбю (конный спорт)

Сийм Леэдмаа (картинг)

Тормис Лайне (горнолыжный спорт)

О получении стипендии от ЭОК и Министерства культуры, предназначенной для оплаты обучения в высшем или профессиональном учебном заведении, могут ходатайствовать бывшие и действующие профессиональные спортсмены. Размер стипендии составляет до 1000 евро на учебный семестр.

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