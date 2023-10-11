„Это не поле битвы. Это резня“. Каким предстал кибуц Кфар-Аза после освобождения израильской армией
10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после двухдневных боев вернула контроль над кибуцем Кфар-Аза, расположенным на юге страны в пяти километрах от сектора Газа. Он оказался в числе первых мишеней на пути боевиков ХАМАС, напавших на Израиль 7 октября.
После освобождения на территорию кибуца пустили журналистов. Они свидетельствуют, что увидели там десятки тел погибших мирных жителей, в том числе женщин и детей. Представители СМИ и военные ЦАХАЛ называют произошедшее в кибуце резней.
До начала войны кибуц Кфар-Аза, пишет The New York Times, представлял собой сплоченную общину численностью около 750 человек со своим клубом и синагогой. Несмотря на близость к сектору Газа и постоянные угрозы ракетных атак, обитатели кибуца жили обычной жизнью. Повсюду можно было найти бетонные укрытия, а дома были оборудованы комнатами безопасности. Никто из израильтян не мог представить, что боевики ХАМАС проникнут через границу и начнут убивать людей, отмечает „Би-би-си“.
Террористы прорвали границу на мотоциклах, а также приземлялись на территории кибуца на дельтапланах. На ближайшей к Газе линии защиты находились местные жители, патрулировавшие границы кибуца. Их палестинские боевики убили первыми во время штурма. Израильской армии, застигнутой врасплох, потребовалось 12 часов, чтобы добраться до Кфар-Аза, рассказал заместитель командира штурмовой группы десантников Давиди Бен Цион. Бои продолжались два дня.
Журналистка The New York Times Изабель Кершнер рассказывает, что увидела в освобожденном кибуце не менее дюжины трупов, лежащих вдоль дорог и лужаек. „В воздухе витал запах смерти“, — пишет она. В свою очередь Джереми Боуэн из „Би-би-си“ описывает сильный запах разлагающейся плоти, висящий в жарком воздухе кибуца. От дома к дому продолжают ходить солдаты ЦАХАЛ, поднимая тела погибших жителей кибуца и укладывая их в черные мешки. Военные осторожно передвигаются по руинам, опасаясь неразорвавшихся боеприпасов. Тела боевиков ХАМАС лежат на земле — там же, где они были убиты.
По словам корреспондента Sky News Стюарта Рэмзи, во время штурма люди просыпались в своих домах от голосов боевиков снаружи и пытались укрыть своих детей в шкафах, винных погребах и подвалах. Многим не удалось защитить себя. Они прождали помощи более 17 часов.
„Тела повсюду. Очень много убитых жителей кибуца — мужчины, женщины, дети. У них связаны руки, они застрелены“, — рассказывал в своем репортаже корреспондент CNN Ник Робертсон.
Один из израильских солдат показал журналистам „Би-би-си“ окровавленный фиолетовый спальный мешок. В нем тело женщины, которая, по его словам, была убита и обезглавлена в своем палисаднике. О том, что некоторые жертвы были обезглавлены, также заявлял Давиди Бен Цион.
Среди погибших в кибуце — семейная пара Итай и Адар Бердичевски, история о которых разошлась по израильским СМИ. Супруги жили в Кфар-Аза с десятимесячными близнецами. Во время нападения боевиков Бердичевски, которые были профессиональными военными, успели спрятать детей в комнате безопасности, но сами были убиты террористами, зашедшими в дом. Спустя 13 часов близнецов нашли их родственники.
„Это не война и не поле битвы. Это резня, — заявил NYT генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув. — Это то, чего я никогда в жизни не видел, что-то больше похожее на погром времен наших бабушек и дедушек“.
Майор ЦАХАЛ Дорон Спилман в беседе со Sky News говорит, что на последствия резни в кибуце Кфар-Аза тяжело смотреть, но это необходимо делать, чтобы потом не возникало вопросов о пропорциональном ответе „массовому убийце, который хочет уничтожить вас“.
Армия обороны Израиля не называла точное число погибших в кибуце Кфар-Аза, пишет „Медуза“. Одним из первых репортаж из кибуца показал вечером 10 октября израильский телеканал i24News. Его журналистка заявила со ссылкой на волонтеров поисково-спасательной организации Zaka, что в Кфар-Аза найдены тела 200 мирных жителей. Среди них около 40 детей, некоторые из которых были обезглавлены, сообщал канал, ссылаясь на неназванного командира ЦАХАЛ. Официально эта информация не подтверждена.
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