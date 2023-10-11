„Это не поле битвы. Это резня“. Каким предстал кибуц Кфар-Аза после освобождения израильской армией

После освобождения на территорию кибуца пустили журналистов. Они свидетельствуют, что увидели там десятки тел погибших мирных жителей, в том числе женщин и детей. Представители СМИ и военные ЦАХАЛ называют произошедшее в кибуце резней.

До начала войны кибуц Кфар-Аза, пишет The New York Times, представлял собой сплоченную общину численностью около 750 человек со своим клубом и синагогой. Несмотря на близость к сектору Газа и постоянные угрозы ракетных атак, обитатели кибуца жили обычной жизнью. Повсюду можно было найти бетонные укрытия, а дома были оборудованы комнатами безопасности. Никто из израильтян не мог представить, что боевики ХАМАС проникнут через границу и начнут убивать людей, отмечает „Би-би-си“.

Террористы прорвали границу на мотоциклах, а также приземлялись на территории кибуца на дельтапланах. На ближайшей к Газе линии защиты находились местные жители, патрулировавшие границы кибуца. Их палестинские боевики убили первыми во время штурма. Израильской армии, застигнутой врасплох, потребовалось 12 часов, чтобы добраться до Кфар-Аза, рассказал заместитель командира штурмовой группы десантников Давиди Бен Цион. Бои продолжались два дня.

Журналистка The New York Times Изабель Кершнер рассказывает, что увидела в освобожденном кибуце не менее дюжины трупов, лежащих вдоль дорог и лужаек. „В воздухе витал запах смерти“, — пишет она. В свою очередь Джереми Боуэн из „Би-би-си“ описывает сильный запах разлагающейся плоти, висящий в жарком воздухе кибуца. От дома к дому продолжают ходить солдаты ЦАХАЛ, поднимая тела погибших жителей кибуца и укладывая их в черные мешки. Военные осторожно передвигаются по руинам, опасаясь неразорвавшихся боеприпасов. Тела боевиков ХАМАС лежат на земле — там же, где они были убиты.

По словам корреспондента Sky News Стюарта Рэмзи, во время штурма люди просыпались в своих домах от голосов боевиков снаружи и пытались укрыть своих детей в шкафах, винных погребах и подвалах. Многим не удалось защитить себя. Они прождали помощи более 17 часов.