Российский министр о повреждении Balticconnector: мы всегда осуждаем атаки на энергетическую инфраструктуру

„Мы выступаем против разрушения инфраструктуры, мы всегда против выступали. Россия и министерство энергетики думает, что это абсолютно неправильно. Это нарушение глобального рынка, понимаете. Это не только (повреждение) газопровода. Много есть объектов, повреждение которых потом приведет к нарушению энергобезопасности, рискам. Мы считаем, что это недопустимо и неприемлемо“, - сказал Шульгинов.