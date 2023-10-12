Российский министр о повреждении Balticconnector: мы всегда осуждаем атаки на энергетическую инфраструктуру(4)
Повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, может привести к новым энергетическим рискам. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, Россия осуждает нарушение работы объектов энергетической инфраструктуры, пишет Ärileht со ссылкой на „Интерфакс“ .
„Мы выступаем против разрушения инфраструктуры, мы всегда против выступали. Россия и министерство энергетики думает, что это абсолютно неправильно. Это нарушение глобального рынка, понимаете. Это не только (повреждение) газопровода. Много есть объектов, повреждение которых потом приведет к нарушению энергобезопасности, рискам. Мы считаем, что это недопустимо и неприемлемо“, - сказал Шульгинов.
Министр не стал давать оценок, по чьей вине произошел выход из строя финско-эстонского газопровода.
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