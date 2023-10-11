Центральная криминальная полиция Финляндии: повреждение газопровода вызвано механической силой, а не взрывом(14)
Вечером 11 октября состоялась пресс-конференция сотрудников Центральной криминальной полиции Финляндии, представителей пограничной службы и Центра безопасности и охраны в связи с повреждением газопровода Balticconnector, пишет финская служба новостей YLE.
Следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи заявил на пресс-конференции, что повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией вызвано механической силой. Он отверг возможность взрыва. Лохи отметил, что на данном этапе нет признаков, указывающих на взрыв.
Глава Центральной Криминальной полиции Робин Лардот заявил, что дело по-прежнему расследуется как саботаж при отягчающих обстоятельствах.
„На данном этапе могу сказать, что на морском дне обнаружены посторонние следы“, – заметил Лардот.
Представители следствия не стали комментировать информацию газеты Helsingin Sanomat, что рядом с местом происшествия проходило российское грузовое судно. Они также не стало спекулировать, причастна ли к повреждению какая-либо структура другого государства.
Глава отдела морской безопасности финской пограничной службы Микко Симола также заявил, что на морском дне наблюдались внешние признаки воздействия. Однако он не стал вдаваться в подробности.
„Когда мы нашли место утечки, было совершенно ясно, что она вызвана внешними причинами“, – заявил Симола.
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