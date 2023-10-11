ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ | Оружие в общественном месте? Пьяному горе-стрелку из Кохтла-Ярве грозит уголовное дело

Полиция отреагировала на вызов со всей серьезностью. Мужчину задержали, а опасную „игрушку“, которую он выбросил в мусорный бак, нашли и забрали. За этот необдуманный поступок уличному стрелку грозит уголовное наказание.

Сотрудники полиции на официальной странице в фейсбуке сообщают, что полиция всегда реагирует на инциденты, связанные с оружием, со всей ответственностью и направляет на задержание нескольких полицейских. Чаще всего из первоначальной информации, которую получают полицейские, мотивы преступника неизвестны. Угрожает ли кому-то опасность - тоже неясно. Тем не менее, задача полиции - быстро разобраться с этими опасными ситуациями и обеспечить безопасность прохожих.

Поскольку на расстоянии невозможно определить игрушечный, пневматический или настоящий огнестрельный пистолет в руках у стрелка, страх людей объясним. Поэтому полиция готова использовать все законные средства для задержания людей с оружием.

На сегодняшний день, сообщает полиция Йыхви, ни один подобный инцидент не закончился печально для кого-либо, но если такие случаи будут продолжаться, то это лишь вопрос времени, когда сотрудники будут вынуждены применить оружие для задержания преступника в аналогичной ситуации.

Как выяснилось, это не единичный случай. „Уже некоторое время нас беспокоят происшествия, когда в общественных местах ради развлечения люди достают и стреляют из оружия, пугая прохожих, - сообщается на странице полиции. - Особо „умные“ даже направляют стволы своих винтовок на находящихся рядом людей. Заставляет задуматься, почему взрослые люди носят оружие и подобные предметы в общественных местах, подвергая опасности окружающих, а иногда делают это еще и в пьяном виде“.

Полиция напоминает, что оружие - не игрушка. И, конечно, оно не должно находиться в руках пьяного человек.

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