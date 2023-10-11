ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ | Оружие в общественном месте? Пьяному горе-стрелку из Кохтла-Ярве грозит уголовное дело(4)
В сентябре в Кохтла-Ярве пьяный 36-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в общественном месте. Рядом со стрелком оказался 23-летний парень, который не мог понять, настоящий ли пистолет в руках у прохожего. Он испугался. Убежал от стрелка и позвонил по телефону 112.
Полиция отреагировала на вызов со всей серьезностью. Мужчину задержали, а опасную „игрушку“, которую он выбросил в мусорный бак, нашли и забрали. За этот необдуманный поступок уличному стрелку грозит уголовное наказание.
Сотрудники полиции на официальной странице в фейсбуке сообщают, что полиция всегда реагирует на инциденты, связанные с оружием, со всей ответственностью и направляет на задержание нескольких полицейских. Чаще всего из первоначальной информации, которую получают полицейские, мотивы преступника неизвестны. Угрожает ли кому-то опасность - тоже неясно. Тем не менее, задача полиции - быстро разобраться с этими опасными ситуациями и обеспечить безопасность прохожих.
Поскольку на расстоянии невозможно определить игрушечный, пневматический или настоящий огнестрельный пистолет в руках у стрелка, страх людей объясним. Поэтому полиция готова использовать все законные средства для задержания людей с оружием.
На сегодняшний день, сообщает полиция Йыхви, ни один подобный инцидент не закончился печально для кого-либо, но если такие случаи будут продолжаться, то это лишь вопрос времени, когда сотрудники будут вынуждены применить оружие для задержания преступника в аналогичной ситуации.
Как выяснилось, это не единичный случай. „Уже некоторое время нас беспокоят происшествия, когда в общественных местах ради развлечения люди достают и стреляют из оружия, пугая прохожих, - сообщается на странице полиции. - Особо „умные“ даже направляют стволы своих винтовок на находящихся рядом людей. Заставляет задуматься, почему взрослые люди носят оружие и подобные предметы в общественных местах, подвергая опасности окружающих, а иногда делают это еще и в пьяном виде“.
Полиция напоминает, что оружие - не игрушка. И, конечно, оно не должно находиться в руках пьяного человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.