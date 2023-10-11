Правда ли, что продукты питания, отмеченные знаком с зелёной лягушкой, содержат мРНК-вакцины?
Летом и осенью 2023 года широко разошлось утверждение, что продукты, отмеченные изображением зелёной лягушки, произведены Фондом Билла и Мелинды Гейтс и содержат мРНК-вакцины против коронавируса. Мы решили проверить, справедливо ли такое суждение.
Продукты, снабжённые значком с зелёной лягушкой, взволновали пользователей русскоязычного сегмента TikTok — суммарное количество просмотров по запросу „Билл Гейтс продукты с лягушкой“ на момент написания разбора составило больше 2 млн. Интернет-пользователи находят знак на упаковках с листовым чаем, кофе, шоколадом, а также на бананах. В роликах обычно предупреждают, что подобные продукты есть ни в коем случае нельзя, так как в них содержатся мРНК-вакцины против COVID-19; некоторые уточняют, что в состав входит некий яд. Авторы постов в Facebook* также обращают внимание на религиозную ассоциацию с лягушкой, цитируя Откровение Иоанна.
Если присмотреться к значку с лягушкой, можно заметить круговую надпись „Rainforest Alliance Certified“, то есть „сертифицировано Альянсом тропических лесов“. У организации с таким названием есть официальный сайт, где на главной странице размещён аналогичный логотип. В разделе „О нас“ рассказывается, что Rainforest Alliance — это международная некоммерческая организация, работающая на стыке бизнеса, сельского и лесного хозяйства, цель которой — сделать ответственный бизнес новой нормой. Rainforest Alliance, как видно из расположенного на той же странице рубрикатора, занимается вопросами климатически разумного сельского хозяйства, обеспокоен проблемой обезлесения, обращает внимание общественности на детский и принудительный труд в сельском хозяйстве, а также защищает права общин, проживающих на активно используемых территориях. Логотип с изображением тропического земноводного, а именно — красноглазой квакши, как поясняют на сайте организации, в случае размещения на упаковке продукта означает, что товар был произведён с использованием методов, которые поддерживают три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. В списке продуктов, которые сертифицировала организация, можно обнаружить много известных по всему миру брендов: Lavazza, Nesquik, KitKat, Baskin Robbins, Lipton, Costa Coffee, Dove и др.
Альянс появился задолго до пандемии коронавируса — в 1987 году. Ни Билл, ни Мелинда Гейтс не перечислены на странице руководителей организации, однако перечисляли им средства через свой фонд. В частности, в 2007 году фонд Гейтсов пожертвовал Альянсу более $5,3 млн на развитие новых бизнес-моделей сельского хозяйства в Африке. Других денежных поступлений в адрес организации от Фонда Билла и Мелинды Гейтс, согласно открытой информации на сайте, не было. К тому же на деньги от частных жертвователей приходится очень небольшая доля поступлений Альянса — по состоянию на июнь 2023 года 63% его дохода составляли роялти, то есть отчисления от сертифицированных им компаний. Ещё 23% Альянс получил, исполняя государственные контракты, и лишь 4% всех средств были переведены частными донорами — Билла и Мелинды Гейтс в последние годы среди них не было.
Более того, мРНК-вакцины от коронавируса, вопреки вирусным постам в соцсетях, в принципе невозможно ввести в организм с пищей — обе вакцины (Spikevax от Moderna и Comirnaty от Pfizer / BioNTech) подходят только для инъекционного введения. Хотя о ведущихся разработках оральной вакцины против коронавируса сообщали израильские, американские и российские учёные, никто пока не предоставил работающую систему такого введения в организм человека препаратов для защиты от COVID-19. И хотя в марте 2023 года подобный препарат показал высокую эффективность на хомячках, а до этого — на крысах, на людях его ещё полноценно не тестировали.
Также важно, что и Spikevax, и Comirnaty требуют особого режима хранения: до шести месяцев они могут храниться при температуре –25 °C, до 30 дней — при +4 °C и только шесть часов — при комнатной температуре. И если представить себе мороженое от бренда Baskin Robbins, хранящееся при таких низких температурах и якобы содержащее в себе препарат, ещё можно, то, например, листовой чай от бренда Lipton или молотый кофе от Lavazza не держат в морозильной камере ни в магазине, ни дома после покупки. К тому же срок хранения значительного числа продуктов, сертифицированных знаком с лягушкой, превышает максимальный срок хранения вакцин в принципе (например, у пакетированного чая Lipton он составляет целых два года). Наконец, далеко не все продукты, отмеченные вызвавшим опасения знаком, в принципе съедобны. В частности, такую маркировку имеют некоторые бренды памперсов, средств ухода за кожей и волосами, мыла, кухонных и банных полотенец.
Таким образом, значок с лягушкой на продуктах никак не связан с Фондом Билла и Мелинды Гейтс — этот символ показывает, что продукция сертифицирована Альянсом тропических лесов и соответствует принципам устойчивого развития. Более того, никакие мРНК-вакцины в таких товарах не содержатся: условия хранения и сроки годности продуктов не соответствуют тем, которые нужны для сохранения активности вакцины, а полноценная технология оральной вакцины от коронавируса пока находится в процессе разработки. К тому же часть из маркированных таким образом продуктов и вовсе не предназначена для употребления в пищу.
Итог: Неправда