Правда ли, что продукты питания, отмеченные знаком с зелёной лягушкой, содержат мРНК-вакцины?

Продукты, снабжённые значком с зелёной лягушкой, взволновали пользователей русскоязычного сегмента TikTok — суммарное количество просмотров по запросу „Билл Гейтс продукты с лягушкой“ на момент написания разбора составило больше 2 млн. Интернет-пользователи находят знак на упаковках с листовым чаем, кофе, шоколадом, а также на бананах. В роликах обычно предупреждают, что подобные продукты есть ни в коем случае нельзя, так как в них содержатся мРНК-вакцины против COVID-19; некоторые уточняют, что в состав входит некий яд. Авторы постов в Facebook* также обращают внимание на религиозную ассоциацию с лягушкой, цитируя Откровение Иоанна.

Если присмотреться к значку с лягушкой, можно заметить круговую надпись „Rainforest Alliance Certified“, то есть „сертифицировано Альянсом тропических лесов“. У организации с таким названием есть официальный сайт, где на главной странице размещён аналогичный логотип. В разделе „О нас“ рассказывается, что Rainforest Alliance — это международная некоммерческая организация, работающая на стыке бизнеса, сельского и лесного хозяйства, цель которой — сделать ответственный бизнес новой нормой. Rainforest Alliance, как видно из расположенного на той же странице рубрикатора, занимается вопросами климатически разумного сельского хозяйства, обеспокоен проблемой обезлесения, обращает внимание общественности на детский и принудительный труд в сельском хозяйстве, а также защищает права общин, проживающих на активно используемых территориях. Логотип с изображением тропического земноводного, а именно — красноглазой квакши, как поясняют на сайте организации, в случае размещения на упаковке продукта означает, что товар был произведён с использованием методов, которые поддерживают три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. В списке продуктов, которые сертифицировала организация, можно обнаружить много известных по всему миру брендов: Lavazza, Nesquik, KitKat, Baskin Robbins, Lipton, Costa Coffee, Dove и др.