ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Виймси“ потерпел разгромное поражение от латвийской команды

„Виймси“ проиграл первую четверть со счетом 15:23. В середине второй четверти хозяева проигрывали со счетом 25:33, но затем латыши за несколько минут совершили рывок 17:3. В перерыве счет на табло был 34:52 в пользу латышского клуба и к концу третьей четверти гости выигрывали уже со счетом 48:70. К финальному свистку преимущество гостей увеличилось до 32-х очков и латышский клуб одержал победу со счетом 91:59.