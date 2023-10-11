Мнение
11.10.2023, 14:20

МНЕНИЕ | Стоит ли сейчас учиться в России?

 
Чему Россия учит "соотечественников" и при чем тут пропаганда?
Дмитрий Иванов
публицист
Инфодень в Русском культурном центре
Инфодень в Русском культурном центре
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Пока идет война в Украине, каждый из эстонских студентов находится в крайне уязвимом положении — ведь его могут попытаться использовать как в пропагандистских играх, так и привлечь к деятельности, напрямую направленной против интересов Эстонской Республики, считает публицист Дмитрий Иванов.

Пожалуй, одним из немногих дел, которые можно было бы с натяжкой назвать хоть какой-то реальной (а не чисто пропагандистской) помощью со стороны России проживавшим в нашей стране т.н. "соотечественникам", долгие годы были квоты, выделяемые для обучения в РФ студентов из Эстонии. Но и данный проект, как большинство других российских инициатив, в результате стал приносить его участникам больше проблем, нежели пользы.

В советское время в российских вузах учились тысячи окончивших средние школы жителей Эстонии. И это было понятно – в условиях большой страны на территории Эстонии можно было приобрести далеко не все востребованные специальности. С восстановлением независимости республики ситуация изменилась – промышленности у нас стало меньше, а для получения образования по востребованным специальностям вполне стало хватать эстонских учебных заведений. Кроме того, открылась дорога в западный мир, где при желании можно было найти колледж или университет, предлагающий любую специальность, притом, как правило, на гораздо более современной чем в России научной и технологической базе. Не говоря уже о бытовых условиях студенческой жизни.

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