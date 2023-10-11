11.10.2023, 14:20
МНЕНИЕ | Стоит ли сейчас учиться в России?
Чему Россия учит "соотечественников" и при чем тут пропаганда?
ФОТО: | Delfi Meedia
Пока идет война в Украине, каждый из эстонских студентов находится в крайне уязвимом положении — ведь его могут попытаться использовать как в пропагандистских играх, так и привлечь к деятельности, напрямую направленной против интересов Эстонской Республики, считает публицист Дмитрий Иванов.
Пожалуй, одним из немногих дел, которые можно было бы с натяжкой назвать хоть какой-то реальной (а не чисто пропагандистской) помощью со стороны России проживавшим в нашей стране т.н. "соотечественникам", долгие годы были квоты, выделяемые для обучения в РФ студентов из Эстонии. Но и данный проект, как большинство других российских инициатив, в результате стал приносить его участникам больше проблем, нежели пользы.