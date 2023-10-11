МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: Почему жители Эстонии стали заложниками высоких цен?

Все мы ходим в магазины за покупками, и ошеломительный рост цен на продукты в прошлом году вызвал шок у каждого покупателя в Эстонии. Причин тому много: это разрушение логистических цепочек поставок из-за войны в Украине, разрыв торговых связей с Россией и Беларусью, прекращение торгового транзита с Россией, проблемы с экспортом зерна из Украины, рост цен на энергоносители, фрагментация мирового рынка в противовес глобализации, когда каждая страна или отправляет в резерв излишки продовольствия, или продаёт их втридорога. Но именно в Эстонии рост цен на продукты стал рекордным в масштабах всей Европы и даже по некоторым позициям опередил среднегодовой показатель инфляции в 20%. Цена некоторых видов продовольственных товаров в Эстонии стала значительно выше, чем во Франции или Германии. При этом доходы населения в нашей стране остались в 2-3 раза ниже, чем в этих европейских государствах.

Я давно покупаю в магазине Selver творожный крем с облепиховым джемом. Сегодня такой творожок стоит уже 1,69 евро, а еще в прошлом году он стоил 1,20 евро. Те же бананы, которые стоили около евро, теперь в сети Selver продаются по 1,39 евро за кг. В этом году цены начали корректироваться, рост практически обнулился. Но теперь даже самый дешёвый сорт молока можно купить по цене ниже 1 евро только в период скидок. Два года назад столько стоило самое дорогое молоко. При этом почти все крупные торговые сети в Эстонии закончили 2022 год с убытком или значительно снизили прибыль. В выигрыше оказалась только сеть магазинов Grossi, которая помимо розничной торговли, еще и самостоятельно производит пищевые продукты. Ведущие экономисты отмечают, что впервые инфляция и рост цен не коррелируют и сегодня имеют разнонаправленные тренды.

В ряде европейских стран правительство держит цены на продукты питания под контролем. Но не в Эстонии.