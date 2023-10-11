МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: Почему жители Эстонии стали заложниками высоких цен?(3)
Я не удивлен, что наши госрегуляторы с безразличием отнеслись к нереальному росту цен в торговых сетях. Вы помните, как Таави Аас, бывший министр экономики и инфраструктуры, представляющий Центристскую партию в правительстве, начал взаимодействовать с Департаментом конкуренции только тогда, когда цена на электроэнергию подскочила уже до 1000 евро за мегаватт-час. Судя по всему, сейчас регуляторы решили, что в магазинах жителей Эстонии можно грабить и дальше.
Все мы ходим в магазины за покупками, и ошеломительный рост цен на продукты в прошлом году вызвал шок у каждого покупателя в Эстонии. Причин тому много: это разрушение логистических цепочек поставок из-за войны в Украине, разрыв торговых связей с Россией и Беларусью, прекращение торгового транзита с Россией, проблемы с экспортом зерна из Украины, рост цен на энергоносители, фрагментация мирового рынка в противовес глобализации, когда каждая страна или отправляет в резерв излишки продовольствия, или продаёт их втридорога. Но именно в Эстонии рост цен на продукты стал рекордным в масштабах всей Европы и даже по некоторым позициям опередил среднегодовой показатель инфляции в 20%. Цена некоторых видов продовольственных товаров в Эстонии стала значительно выше, чем во Франции или Германии. При этом доходы населения в нашей стране остались в 2-3 раза ниже, чем в этих европейских государствах.
Я давно покупаю в магазине Selver творожный крем с облепиховым джемом. Сегодня такой творожок стоит уже 1,69 евро, а еще в прошлом году он стоил 1,20 евро. Те же бананы, которые стоили около евро, теперь в сети Selver продаются по 1,39 евро за кг. В этом году цены начали корректироваться, рост практически обнулился. Но теперь даже самый дешёвый сорт молока можно купить по цене ниже 1 евро только в период скидок. Два года назад столько стоило самое дорогое молоко. При этом почти все крупные торговые сети в Эстонии закончили 2022 год с убытком или значительно снизили прибыль. В выигрыше оказалась только сеть магазинов Grossi, которая помимо розничной торговли, еще и самостоятельно производит пищевые продукты. Ведущие экономисты отмечают, что впервые инфляция и рост цен не коррелируют и сегодня имеют разнонаправленные тренды.
В ряде европейских стран правительство держит цены на продукты питания под контролем. Но не в Эстонии.
Мои друзья имели возможность посетить в этом году разные страны Европы и отметили, что во многих европейских государствах, в том числе, в странах с высоким уровнем жизни, цены на многие виды продовольствия ниже, чем в Эстонии. Оно и понятно, цены на продовольствие отчасти регулируются правительством. Например, в Германии НДС на продукты питания значительно ниже, чем на другие товары. Сниженная ставка в размере 7% действует на товары первой необходимости (хлеб, масло, молоко, картофель, яблоки и т.п.). А во Франции для предметов первой необходимости или поддержки определенных продуктовых сфер используется пониженная ставка в размере 5,5%, куда входят некоторые продукты питания и еда в школьных столовых. Во Франции также применяется и промежуточная ставка налога в размере 10% к таким видам услуг, как: питание в ресторанах, кейтеринг и еда на вынос. В Польше ставка в размере 5% применяется к товарам первой необходимости: хлеб, молоко, овощи, детское питание, подгузники и т. п. А в Италии и Испании ставки в размере 4 – 5% применяются для основных продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и напитков.
Правительства этих государств достаточно энергично вмешиваются в ценообразование на внутренних рынках, а в период высокой инфляции делают это еще активнее, чтобы держать цены на необходимые продукты питания под контролем. Очевидно, что немецкие и французские регуляторы сильны, что особенно заметно на фоне крайне слабых и вялых действий эстонских регулирующих органов. Позиция премьер-министра Каи Каллас по этому поводу известна: ценообразование в Эстонии свободное, и если не нравится цены в одном магазине, то следует идти в другой продуктовый магазин. Но возьмем, к примеру, Департамент конкуренции Эстонии.
Эстонские регулирующие органы не работают... в Маарду?
14 апреля 2021 года Департамент конкуренции зарегистрировал поданное мною совместно с 37 жителями города Маарду заявление в отношении услуг водоснабжения в Мууга на улице Пирнипуу, предоставляемых MTÜ Pirnipuu Vesi, которое, в свою очередь, покупает услуги водоснабжения у AS Tallinna Vesi и занимается водоснабжением, а также канализацией на отдельно взятой улице. Никого не должна ввести в заблуждение форма недоходный организации MTÜ Pirnipuu Vesi, это просто удобная схема для поборов с жителей Маарду со стороны воротил, делающих бизнес “на воде и фекалиях“. Согласно Закону об организации местного самоуправления, задача мэрии Маарду, помимо прочего, состоит и в организации водоснабжения и канализации, но тут центристские местные власти в лице мэра Владимира Архипова решили, что бизнесмены, скрывающиеся за вывеской MTÜ Pirnipuu Vesi, сами лучше справятся с вопросами водообеспечения аж целой улицы и, безусловно, этому предшествовала целая сага, заложниками которой стали десятки семей и сотни людей, живущих в Мууга.
В итоге сотни людей были вынуждены платить за воду и канализацию суммарно аж 7,91 евро за куб с учетом НДС. Налицо не только грабеж среди белого дня, но и нарушение закона!
Но в связи с тем, что водо-канализационные услуги со стороны MTÜ Pirnipuu Vesi были и есть монопольны для сотен людей, цены на эти услуги должны быть утверждены Департаментом конкуренции. Казалось бы, все ясно. Но не тут-то было. Воротилы канализационного бизнеса решили, что будут сами назначать цену за воду с жителей Мууга, которую они, в свою очередь, приобретали у AS Tallinna Vesi и направляли по собственной водопроводной трубе, проложенной по улице Пирнипуу.
Центристская горуправа смотрела на все это сквозь пальцы, а Департамент по конкуренции в своем ответе подчеркнул, что правительство города Маарду не установило цены на услуги водоснабжения, предоставляемые MTÜ Pirnipuu Vesi. В итоге сотни людей были вынуждены платить за воду и канализацию суммарно аж 7,91 евро за куб с учетом НДС. Налицо не только грабеж среди бела дня, но и нарушение закона! И ничего, многие годы владельцы трубы на отдельно взятой улице делали то, что хотели, а мэр Маарду Архипов закрывал на это глаза. Менеджер по связям с общественностью мэрии Маарду Елена Кацуба, как и ее подчиненный Марат Алюдинов, пытались ввести в заблуждение общественность, жителей Маарду и журналистов. Архиповские чиновники на встрече с жителями Маарду кричали, что ответ из Департаментом конкуренции займет до 90 дней, а процесс согласования новой цены может занять годы. Но только благодаря действиям оппозиционных депутатов и журналистов республиканских медиа Департаментом конкуренции было выявлено грубейшее нарушение закона, а самое главное - удалось быстро добиться снижения цены на воду и канализацию. Департамент конкуренции тогда установил сниженную плату за воду в размере 1,41 евро за куб без НДС.
Жителей Эстонии можно грабить и дальше
Это история крайне важна, чтобы понять, как действуют эстонские регулирующие органы. Поэтому я не удивлен, что наши госрегуляторы с безразличием отнеслись к нереальному росту цен в торговых сетях. Вы помните, как Таави Аас, бывший министр экономики и инфраструктуры, представляющий Центристскую партию в правительстве, начал взаимодействовать с Департаментом конкуренции только тогда, когда цена на электроэнергию подскочила уже до 1000 евро за мегаватт-час. Судя по всему, сейчас регуляторы решили, что в магазинах жителей Эстонии можно грабить и дальше.
Можно понять шок Департамента конкуренции, когда сеть магазинов Lidl внезапно заявила, что вместо повышения цен, снизит их! В августе этого года сеть магазинов Lidl запустила кампанию по снижению цен более чем на 300 наименований товаров. И казалось бы, что руководство Центристской партии, на словах выступающее за пенсионеров и малообеспеченных людей, должно было бы с большим энтузиазмом приветствовать эту новость. Но, напротив, сеть Lidl была вынуждена нанять юридическую фирму для общения с Таллиннской городской управой, которая тормозит принятие решений по детальной планировке двух магазинов в Таллинне. В апреле минуло 3 года с начала инициирования детальной планировки магазина Lidl в Ласнамяэ, в ноябре этого года исполнится 3 года как начата процедура детальной планировки магазина Lidl в Северном Таллинне! А воз и ныне там. Теперь выясняется, что центристский Таллинн не поддерживает развитие сети дешёвых товаров и продовольствия. Хотя в свое время мэр Таллинна Эдгар Сависаар открыл в городе муниципальные магазины с дешевыми продуктами, а муниципальная полиция еле сдерживала толпы желающих их посетить. Вероятно, нынешний мэр Таллинна Михаил Кылварт планирует успокаивать своих избирателей, задающих вопросы о высоких ценах, знаменитой фразой: "Денег нет, но вы держитесь!“.
Так бездействие правительственных органов и противодействие центристов на уровне местного самоуправления делают жителей Эстонии заложниками высоких цен.
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