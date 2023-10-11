Кампания с двумя известными: Польша готовится к самым важным выборам с 1989 года

Нельзя преуменьшать значение польских выборов и для Европы в целом. Победа на них евроскептичных сил, особенно в свете недавнего успеха пророссийской партии Роберта Фицо в соседней Словакии, не несет ничего хорошего европейскому проекту в его нынешнем виде. Новый же поворот Варшавы к Брюсселю способен произвести "мини-перезагрузку" Евросоюза.

В немалой степени нынешние выборы — это референдум о том, считает ли большая часть польского общества нынешний курс страны приемлемым и заслуживающим продолжения.

Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Ведь, по мнению сторонников власти, Польша сейчас — это бастион традиционных ценностей в современном мире вседозволенности и либерализма с его однополыми браками и мультикультурализмом, это самодостаточное и гордое государство, которое противится диктату транснациональных корпораций и брюссельских бюрократов.

Такой пафос можно легко понять. Сегодня, после восьми лет правления партии "Право и справедливость" (ПиС) Польша — это оплот консервативной идеологии в этой части мира: страна с самым строгим законодательством об абортах в Европе, с огромной ролью католической церкви в обществе и политике. Это страна, в которой, по мнению внешних наблюдателей, демократия находится под угрозой, — это находило подтверждение в многочисленных резолюциях правозащитных организаций. Это страна, которая находится в низшей точке своих отношений с Европейским Союзом.

Описывая приближающиеся выборы, польские СМИ часто не могут удержаться от громких формулировок вроде "самые важные выборы в истории Польши после 1989 года".

Ожидают окончания выборов и в Киеве: на некоторое время тема отношений между Украиной и Польшей стала одним из доминирующих мотивов кампании и привела к заметному охлаждению между стратегическими союзниками.

Исход выборов важен не только для Польши: продолжение правления евроскептиков или, более того, вхождение в коалицию ультраправой партии "Конфедерация" чревато дальнейшим отдалением Варшавы от Брюсселя и не сулит ничего хорошего европейскому проекту в его нынешнем виде.

Соперничество между двумя главными политическими силами на этих выборах — это конкуренция архетипов. Олицетворение Польши либеральной, открытой Европе и миру, с ограниченной ролью церкви в жизни общества — это "Гражданская коалиция", конгломерат оппозиционных партий и общественных организаций под руководством бывшего премьера Польши и главы Европейского совета Дональда Туска. Польша консервативная, католическая, черпающая силу из своей самобытности, обреченная на вечное противостояние с Москвой и Берлином — это картина мира "Права и справедливости" еще одного бывшего премьера, Ярослава Качиньского.

Пожалуй, главное слово, которое нужно усвоить для разговора о польских выборах, — это "поляризация". Тезис о том, что польское общество глубоко разъединено, уже давно стал общим местом. Линии этого разделения — между более развитой западной Польшей и отстающим в экономическом плане Востоком, между все более либеральными крупными городами и консервативной, религиозной провинцией, между поколением, заставшим "строительство социализма", и молодежью, родившейся после падения Берлинской стены, — перекладываются на политический ландшафт страны.

15 октября поляки будут избирать две палаты парламента. Уже сегодня комментаторы уверены, что оппозиции удастся сохранить или даже укрепить свое большинство в верхней из них — Сенате. Но, поскольку ее роль в политической системе минимальна, всеобщее внимание будет приковано к выборам в нижнюю палату — Сейм.

С другой стороны, вопрошают скептики, стоит ли переоценивать значение нынешней кампании? Да, потенциально выборы могут изменить расклад сил в польском парламенте, привести к изменению курса правительства. Но весной следующего года в Польше пройдут местные выборы, летом ей предстоит пройти через выборы в Европарламент, и, наконец, в начале 2025 года поляки будут выбирать президента. Парламентскими выборами Польша входит в период политической турбулентности, который продлится добрых полтора года. И эти выборы — только начало пути, который предстоит пройти стране.

Эти две партии доминируют на польской политической сцене уже без малого двадцать лет. Противостояние между ними за это время превратилось из жесткой, хоть и, по мнению некоторых экспертов, несколько наигранной конкуренции в настоящую политическую войну.

В этой войне много личного: Ярослав Качиньский не раз заявлял, что Дональд Туск лично виновен в гибели его брата, бывшего президента Польши Леха Качиньского, в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года.

Накал в отношениях между ними не спадает и по сегодняшний день. В мае этого года Ярослав Качиньский заявил, что победа оппозиции на октябрьских выборах стала бы "концом Польши". Оппозиция в ответ обещает после своей победы судить ряд лидеров ПиС, в том числе и самого Качиньского, в Государственном трибунале.

Поэтому не стоит удивляться, что нынешняя избирательная кампания прошла в атмосфере взаимных обвинений и оскорблений двумя большими партиями друг друга.

ПиС обвиняет Туска в том, что он в бытность премьером одобрил план обороны Польши, который предусматривал, что в случае нападения России польские войска занимают линию обороны по Висле. "Туск хотел, чтобы Люблин и Жешув (находящиеся на восточном берегу Вислы) стали польской Бучей", — грозным голосом говорит в телерекламе министр обороны Мариуш Блащак. В ответ Дональд Туск обвиняет Качиньского в уничтожении польской экономики и в развязывании в стране гражданской войны.

При этом, говорят наблюдатели, предметного диалога о важных для страны проблемах между лидерами выборов не видно. Каждая из больших партий выстроила собственную картину мира, которую транслирует своему избирателю при помощи лояльных медиа.

„Нынешняя кампания очень схематична и не касается важных для Польши и поляков проблем. Она концентрируется на том, что можно легко „продать“ через СМИ, что уже использовалось в предыдущих кампаниях“, — говорит Би-би-си доктор Матеуш Камионка, политолог из краковского Ягеллонского университета.

ПиС: безопасность и референдум