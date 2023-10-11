„Они стреляли без разбора и похищали всех“. Как израильские кибуцы спасались от боевиков ХАМАС

„Они стреляли без разбора и похищали всех, кого только могли, сжигали дома, поэтому людям приходилось бежать через окно — и там их ждали террористы“, — рассказал о нападении на Беэри Хаим Джелин, бывший депутат регионального совета Эшколь, который включает в себя кибуц (цитату из разговора депутата с радиостанцией Армии обороны Израиля приводит Times of Israel).

Вечером 10 октября спасатели из Zaka сообщили, что в кибуце Кфар-Аза были обнаружены тела 200 израильтян, в том числе 40 детей. Представитель Армии обороны Израиля в разговоре с CNN назвал произошедшее в кибуце резней. Женщины, младенцы, пожилые люди были "жестоко убиты в соответствии с методами действий ИГИЛ", добавил представитель Армии обороны. В ЦАХАЛе заявили, что сейчас не могут подтвердить количество убитых мирных жителей в кибуце Кфар-Аза.

Атака на Беэри стала частью масштабного рейда сотен вооруженных бойцов ХАМАС. Кроме того, боевики вошли как минимум в три города на юге Израиля — Офаким, Сдерот и Нетивот, а также в другие кибуцы.

С того момента девушка не могла связаться со своими друзьями, укрывавшимися в бетонном убежище вблизи Беэри. Только в понедельник ей стало известно об их судьбе. Два человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, рассказала она Times of Israel. "К моему огромному сожалению, двое были убиты и один похищен", — добавила она.

20-летняя Нойя Роувен — посетительница музыкального фестиваля в кибуце Реим, ставшем одной из первых целей ХАМАС при нападении на Израиль — бежала в Беэри сразу после первых сирен о запусках ракет. Она приехала в Беэри к 7.00, но кибуц уже был занят боевиками ХАМАС.

ХАМАС начали ракетный обстрел Беэри 7 октября примерно в 6.30. По данным Армии обороны Израиля, всего на территорию кибуца проникли около 70 боевиков.

Ночью 9 октября волонтеры израильского объединения спасателей Zaka сообщили, что вывезли тела более сотни человек с территории Беэри, а общее число погибших в кибуце еще выше. Общее население этой коммуны составляло всего около тысячи человек. Кибуц Беэри оказался полностью разрушен.

Амит находилась в клинике, когда в здание вошли боевики. "Я не думаю, что выберусь. Я люблю тебя", — написала она своему брату Габриэлю. В ответ он позвонил Амит и услышал крики. "Ей стреляли под ноги, [она сказала], что там всех убили, и она осталась последней, — написал он в фейсбуке. — Я услышал выстрелы, и разговор прекратился".

22-летняя фельдшер Амит Манн из города Нетивот, расположенного в 50 км от Беэри, после вторжения ХАМАС отправилась на место как волонтер. На протяжении всего времени Амит снова и снова присылала из кибуца сообщения родным с вопросом "Где военные?", рассказали ее родные Channel 4. Они в свою очередь звонили в полицию и были уверены, что израильские силы вскоре прибудут.

Причина задержки могла заключаться в том, что армия уже была ослаблена к моменту нападения на Беэри, писало издание Jewish Press. Военные уже понесли существенные потери: многие солдаты были убиты или похищены.

Беэри, как подчеркивает газета Times of Israel, находился под полным контролем боевиков в течение 17 часов. Военные, по свидетельствам очевидцев, далеко не сразу добрались до кибуца, на это ушло несколько часов.

Нынешнее нападение ХАМАС стало крупнейшим по количеству жертв за последние 50 лет — со времен войны Судного дня 1973 года. А подобного рода вторжения в города, кибуцы и на военные базы Израиль не видел со времен арабо-израильской войны 1947-1949 годов, отмечает CNN.

Мири и ее муж выпрыгнули со второго этажа в момент, когда рядом на земле не было боевиков, и убежали к соседям. "Мы наблюдали, как горел наш дом. Я понятия не имею, как мы выжили", — рассказала она.

„Густой дым и газ проникали в дом через электрические розетки и дверные проемы. Когда дом подожгли, мы задыхались от дыма и закрывали лица полотенцами, пропитанными водой, — рассказала жительница кибуца Мири Гэд Месика изданию Ynetnews. — Муж изо всех сил удерживал двери запертыми, пока террористы пытались проникнуть внутрь“.

Нападавшие намеренно поджигали дома и убежища в Беэри, чтобы люди их покидали. Вышедших из помещений они убивали, свидетельствуют очевидцы.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об убийстве десятков нападавших. Но для многих израильтян события в Беэри продемонстрировали неожиданную военную слабость Израиля, отмечает Times of Israel.

Как исторически была организована жизнь в кибуцах?

Около 125 тысяч израильтян живут в кибуцах — общинах, изначально построенных на принципах социального равенства.

Первые кибуцы возникли еще на территории Османской империи — тогда на нынешние земли Израиля возвращались евреи, вдохновленные социалистическими идеалами. Многие из этих людей принимали участие в революции 1905 года в Российской империи.

Первым кибуцем считается Дгания, созданная в 1910 году. Ее основали десять мужчин и две женщины, приехавшие из разных городов — Саратова, Пятигорска, Житомира.

Земли, на которых поселились эти люди, совсем не походили на современные кибуцы: болотистая местность, бесплодная, совсем не пригодная для жизни. Приходилось работать по 15 часов в день, чтобы осушить болота и выкопать оросительные каналы.

Все, что у них было, жители кибуца делили поровну. Ели за общим столом то, что совместно приготовили, делили предметы гигиены и одежду.

Жители кибуца, потратившие много времени на устройство общего пространства для жизни, сравнивают его с парком или санаторием, где всегда тихо и спокойно.

Но спокойно в кибуцах было не всегда. Их жители проходили через серьезные внутренние противоречия — в основном между умеренными левыми и марксистами, у которых были разные взгляды на социалистический эксперимент.

Они спорили о распределении ресурсов, организации труда, принципах управления общиной. И иногда из-за этого кибуцы переживали внутренние расколы.

Территория, на которой создавались кибуцы, по сути была нищей окраиной Османской империи. И, несмотря на внутренние разногласия, еврейские переселенцы должны были объединяться против общих проблем — то сражались с засухой, то с малярией.