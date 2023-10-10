ПОДКАСТ | От песен в переходе до собственного сингла. Украинская музыкантка рассказала про свой путь в Эстонии
В новом эпизоде подкаста "Эстония на украинском" музыкантка и волонтёрка Ярина Караульщикова рассказала о том, как могут спасать песни и как украинцы в Таллинне могут помочь родине одной чашечкой кофе. Слушайте подкаст на украинском языке!
„Я думаю, Эстония классная тем, что тут очень легко познакомиться с музыкантами и с ними создать что-то вместе. Тут классные студии и сами музыканты - профессионалы. Ты им даёшь задачу и они ее исполняют“, — отметила гостья подкаста.
Рассказывая о своём пути в музыке, Ярина поделилась историей о том, как она нашла продюсеров: «Сарафанное радио и волонтёрская тусовка помогли. О, ты поёшь? У меня друг на студии, он помогает украинцам. Так я познакомилась с классным продюсером“.
Говоря о волонтёрской деятельности, она честно отвечает: «Я скажу, сколько мы в примерно собираем за один ивент. В среднем 350-400 евро за три часа. Это около 40-50 людей в день“.
Включайте новый эпизод подкаста прямо сейчас, чтобы узнать подробности и погрузиться в мир музыки и self-made проектов!
Подкаст создан при поддержке Фонда Интеграции Эстонии.
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У новому епізоді подкасту «Естонія українською“ музикантка та волонтерка Ярина Караульщикова розповіла про те, як можуть рятувати пісні та як українці в Таллінні можуть допомогти батьківщині однією філіжанкою кави. «Я думаю, що Естонія класна тим, що тут дуже легко познайомитися з естонськими музикантами і з ними створити щось разом. Тут класні студії і самі музиканти – професіонали. Ти їм даєш завдання і вони його виконують“, - зазначила гостя подкасту.
Розповідаючи про свій шлях у музиці, Ярина так само ділиться тим, як вона знайшла продюсерів та досвідом запису свого синглу: «Сарафанне радіо та волонтерська тусовка допомогли. “О ти співаєш? У мене друг на студії, він допомагає українцям“. Так я познайомилася із класним продюсером“.
Щодо питання про волонтерську діяльність, вона так само чесно відповідає: «Я скажу, може, скільки ми в середньому збираємо за один івент. В середньому 350-400 євро за три години. Це близько 40-50 людей на день“. Включайте новий епізод подкасту прямо зараз, щоб дізнатися подробиці та поринути у світ музики і self-made проектів!
00:55 - Як переживала переїзд?
2:12 - “Я пішла співати в переході українські пісні“ та про неоднозначну реакцію російськомовних людей
4:55 - Як почала співати? Про перші демо-пісні і неочікувані перешкоди
6:30 - Про написання текстів до пісень та продовження шляху співачки. Що заважає?
7:33 - Які плани на творчість? Чим Естонія особливо гарна для молодого виконавця, що розвивається?
8:43 - Де знайомишься із естонськими музикантами?
9:36 - Сінгл. Про те, як розібралася із онлайн-платформами та наблизилася до публікації свої треків.
11:45 - Волонтерський шлях. Де? Що? Як? Коли? Коротко про головне.
14:02 - “Кава на перемогу“. Що воно таке? Історія започаткування.
17:46 - Трохи подробиць. Скільки людей приходить і які суми виходить зібрати?
18:46 - Чим займається Артсіч? Про розмовні клубі естонської мови та комфорт ком'юніті для українців підчас навчання.
22:05 - Лотереї, хендмейд магазин і сувеніри з фронту. Що можна купити або виграти підчас івенту “Кава на перемогу“
23:44 - “Кава на перемогу. Tattoo editions.“ Де? Коли? О котрій?