ЭКСПЕРИМЕНТ | „Мухоморное безумие“ в Эстонии: ядовитые грибы можно купить на Центральном рынке и на кладбище в Тарту. Продавщица: „Мой ребенок съедает по кусочку в день“

В сезон красные мухоморы разлетаются как горячие пирожки. На рынке свежесобранные грибы продаются по 10 евро за килограмм. Но за капсулы порошка, сделанного из ядовитого гриба совершенно незнакомым человеком, придется отдать 40 евро. Eesti Ekspress решил отправиться на рынок и купить несколько штук.
Вторник. Центральный рынок. Яблоки, груши, помидоры, огурцы, картофель. Лисички и боровики в пластиковых ведерках.
Мухоморов нигде не видно.
Спрашиваю у продавцов, знают ли они, продаются ли на рынке грибы с красной шляпкой. Большинство не знает. Одна из посетительниц рынка, услышав мой вопрос, отмечает, что их всегда можно найти в лесу, а не на рынке. Мы провожаем друг друга многозначительными взглядами.