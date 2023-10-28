ЭКСПЕРИМЕНТ | „Мухоморное безумие“ в Эстонии: ядовитые грибы можно купить на Центральном рынке и на кладбище в Тарту. Продавщица: „Мой ребенок съедает по кусочку в день“

Спрашиваю у продавцов, знают ли они, продаются ли на рынке грибы с красной шляпкой. Большинство не знает. Одна из посетительниц рынка, услышав мой вопрос, отмечает, что их всегда можно найти в лесу, а не на рынке. Мы провожаем друг друга многозначительными взглядами.