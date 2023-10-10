Новости Ида-Вирумаа
10.10.2023, 16:30

Велоспорт в массы! В Кохтла-Ярве появилась первая станция обслуживания велосипеда

 
ФОТО: Erakogu

На территории молодёжного центра появилась первая в городе общественная велосипедная станция. Об этом на странице молодежного центра в Facebook в понедельник 9 октября сообщила сотрудница Елена Криводонова.

"Станция для самостоятельного обслуживания велосипеда готова!" - написала женщина.

С помощью этой станции каждый велосипедист может самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт велосипеда. В комплекте: мультиключ с шестигранниками, набор отверток, разводные ключи от 0 до 25мм, и прочие необходимые для ремонта инструменты. Установленный на станции насос с манометром, позваляет накачивать не только колеса велосипедов, но и колеса детских калясок, игровые мячи.

По словам Елены, территория молодёжного центра находится под видео-наблюдением.

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