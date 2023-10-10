Велоспорт в массы! В Кохтла-Ярве появилась первая станция обслуживания велосипеда
На территории молодёжного центра появилась первая в городе общественная велосипедная станция. Об этом на странице молодежного центра в Facebook в понедельник 9 октября сообщила сотрудница Елена Криводонова.
"Станция для самостоятельного обслуживания велосипеда готова!" - написала женщина.
С помощью этой станции каждый велосипедист может самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт велосипеда. В комплекте: мультиключ с шестигранниками, набор отверток, разводные ключи от 0 до 25мм, и прочие необходимые для ремонта инструменты. Установленный на станции насос с манометром, позваляет накачивать не только колеса велосипедов, но и колеса детских калясок, игровые мячи.
По словам Елены, территория молодёжного центра находится под видео-наблюдением.
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