Велоспорт в массы! В Кохтла-Ярве появилась первая станция обслуживания велосипеда

С помощью этой станции каждый велосипедист может самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт велосипеда. В комплекте: мультиключ с шестигранниками, набор отверток, разводные ключи от 0 до 25мм, и прочие необходимые для ремонта инструменты. Установленный на станции насос с манометром, позваляет накачивать не только колеса велосипедов, но и колеса детских калясок, игровые мячи.