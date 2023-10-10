МНЕНИЕ | В случае серьезного кризиса или военной агрессии, ресурсы внутренней безопасности Эстонии закончатся быстро

Абсурдность ситуации иллюстрирует тот факт, что речь идет не о наращивании и развитии потенциала в области внутренней безопасности, а о сохранении и без того поредевших возможностей “Эстонии в надежных руках“. И это в то время, когда против Европы ведется самая жестокая война со времен последней мировой войны. Похоже, что проблема заключается в отношении, и, учитывая ситуацию с безопасностью, планируемые сокращения в этой области являются симптомом оторванности от реальности.

Мы слышали от министра финансов различные обоснования сокращения бюджета на 11 миллионов евро, предназначенного для оказания помощи эстонскому народу. Например, сотрудникам службы внутренней безопасности, которые в последние кризисы были на передовой, было сказано, что в их сфере произошло внезапное сокращение штата. По мнению министра финансов, расходы на борьбу с кризисами превратили МВД в громадный государственный аппарат. О том, что денег было выделено больше, потому что у полицейских, спасателей и аварийных служб в период кризиса действительно было больше работы, стараются не вспоминать.