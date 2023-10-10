МНЕНИЕ | В случае серьезного кризиса или военной агрессии, ресурсы внутренней безопасности Эстонии закончатся быстро
План правительства по сокращению внутренней безопасности представляет собой прямую угрозу безопасности, а привычное отношение политиков к делу сводит на нет всю концепцию широкой государственной обороны Эстонии. Если план сокращения будет реализован, то Кремль будет чувствовать себя гораздо комфортнее и сможет позволить себе сократить свою деятельность по влиянию в Эстонии - местные политики уже сделали за него большую часть работы.
Абсурдность ситуации иллюстрирует тот факт, что речь идет не о наращивании и развитии потенциала в области внутренней безопасности, а о сохранении и без того поредевших возможностей “Эстонии в надежных руках“. И это в то время, когда против Европы ведется самая жестокая война со времен последней мировой войны. Похоже, что проблема заключается в отношении, и, учитывая ситуацию с безопасностью, планируемые сокращения в этой области являются симптомом оторванности от реальности.