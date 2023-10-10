В Латвии мужчина повесился на шнурках в полицейском участке

Как сообщает передача, полицейские не отняли у мужчины шнурки, которые он позже использовал для совершения суицида на прогулочной площадке зоны кратковременного содержания.

31-летний Линардс был арестован за агрессивное поведение по отношению к своей девушке — между ними произошел конфликт, и они были доставлены в полицейский участок в Екабпилсе.

„Он совершил самоубийство, повесившись на шнурках, которые у него не отняли. Один следователь сказал, что это произошло на прогулочной площадке, другой сказал, что в камере. Это произошло около 16 часов, но мне сообщили об этом только на следующий день в 10 часов утра“, — рассказала журналистам мать скончавшегося мужчины.

В Госполиции Латвии отмечают, что это был исключительный случай и такие вещи не происходят ежедневно. Начата служебная проверка. Между тем, Бюро внутренней безопасности начало уголовный процесс в связи со случившимся.

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