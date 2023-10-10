МНЕНИЕ | Олег Самородний: "Россия взяла курс на перевод "замороженных конфликтов" в "горячую фазу"
Россия ищет выгоду в новой арабо-израильской войне. В Кремле надеются, что у некоторых политиков на Западе может возникнуть иллюзия по поводу возможностей России как-то влиять на ХАМАС. Расчет строится на том, что, используя войну на Ближнем Востоке, Россия под видом "миротворческих усилий" сможет выйти из международной изоляции и при благоприятном стечении обстоятельств потребовать от Запада уступок в так сказать "украинском вопросе", считает публицист Олег Самородний.
Увязнув в войне против Украины, московские правители лихорадочно ищут способы затормозить надвигающуюся на Россию катастрофу, которая сметет всю эту обезумевшую камарилью. Кремлевские уродцы не придумали ничего лучшего, как подстрекательство и провоцирование войн в так называемых "горячих точках". Нынешняя российская правящая верхушка надеется, что в условиях тотального международного хаоса им будет проще удержаться у власти. Поэтому Москва взяла курс на перевод так называемых "замороженных конфликтов" в "горячую фазу".