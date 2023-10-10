МНЕНИЕ | Олег Самородний: "Россия взяла курс на перевод "замороженных конфликтов" в "горячую фазу"

Увязнув в войне против Украины, московские правители лихорадочно ищут способы затормозить надвигающуюся на Россию катастрофу, которая сметет всю эту обезумевшую камарилью. Кремлевские уродцы не придумали ничего лучшего, как подстрекательство и провоцирование войн в так называемых "горячих точках". Нынешняя российская правящая верхушка надеется, что в условиях тотального международного хаоса им будет проще удержаться у власти. Поэтому Москва взяла курс на перевод так называемых "замороженных конфликтов" в "горячую фазу".

Первая попытка была предпринята в Закавказье, где более тридцати лет тлел армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха. На протяжении длительного времени Москва подзуживала Ереван, давая понять, что в случае чего Россия не бросит Армению на произвол судьбы перед "турецкой угрозой". Напомню, что армяне предпочитают называть азербайджанцев "турками". При этом Россия продавала вооружение не только Армении, но и Азербайджану. А за кулисами Москва и Анкара договаривались о разделе сфер влияния в Закавказье.