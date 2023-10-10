Правда ли, что в секторе Газа развешаны такие плакаты с Путиным?
В октябре 2023 года в интернете распространилась якобы сделанная в секторе Газа фотография плакатов, на которых изображен среди прочих президент РФ Владимир Путин. Мы проверили подлинность этого снимка.
Фото стало виральным на фоне крупнейшего за последние десятилетия обострения арабо-израильского конфликта. 7 октября террористическая группировка ХАМАС нанесла удары по Израилю из сектора Газа, боевики атаковали несколько военных баз, вошли в израильские поселения и захватили заложников. В ответ Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали операцию по защите страны, а также стали наносить авиаудары по сектору Газа. На момент написания этого разбора известно о как минимум 1360 погибших в результате боевых действий.
На снимке изображено здание, украшенное четырьмя плакатами с надписями на арабском языке. На постерах запечатлены президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и лидер базирующегося в Ливане исламистского движения «Хезболла“ Хасан Насралла. Не менее 4000 украино— и русскоязычных пользователей Facebook поделились этим снимком с подписью «Сектор Газа. Городской пейзаж“. В Telegram пост с комментарием, что «это очень популярные плакаты в Газе“, разместил публицист Александр Невзоров (545 000 просмотров на момент написания этого разбора), а канал «Город Глуповъ“ (113 000) сопроводил фотографией репост текста политолога Аббаса Галлямова о ситуации в Израиле. Некоторую популярность фото приобрело во «ВКонтакте“ и социальной сети X (бывший Twitter).
Наиболее ранние публикации, утверждающие, что на фото именно сектор Газа, «Проверено“ обнаружило в социальной сети X (8 октября в 07:21 по московскому времени). Чуть позже подобные посты появились в Telegram (самая ранняя из обнаруженных — в канале «Клирик“ в тот же день в 14:03). Однако ни к нынешнему конфликту, ни вообще к Газе эта фотография отношения не имеет.
Обратный поиск по фото с помощью инструментов Google и «Яндекса“ позволяет обнаружить этот снимок в публикациях 2017 года как минимум в двух разных ракурсах.
Тогда пользователи «Живого журнала“ писали, что в восточном Алеппо появились постеры с изображениями Путина, Асада, Насраллы и Хаменеи, и описывали сами плакаты: «Под изображениями Путина и Насраллы подпись: “Спасибо вам от жителей Алеппо“. Под Асадом подпись: “Да будет твоя победа и слава в Алеппо вечной, о Лев“. Под Хаменеи подпись: “Спасибо тебе, Сайед Имам Хаменеи, от жителей Алеппо““. Несмотря на невысокое качество фото, над портретами Путина и Насраллы действительно можно разобрать надпись на арабском: «Спасибо от жителей Алеппо!“
Ряд источников, в частности американское издание The Hill, сообщают, что подобные плакаты размещали в Алеппо и в центре Дамаска. Все публикации сделаны в январе 2017 года, вскоре после того, как из Алеппо были выбиты войска повстанцев, а сам город заняли сирийские вооружённые силы. В то время этими фотографиями делились арабоязычные и англоязычные пользователи Twitter. В частности, 2 января 2017 года снимок здания с плакатами опубликовал редактор немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, указав, что он был сделан в Алеппо.
Таким образом, эта фотография была сделана ещё в 2017 году в Сирии, вероятнее всего — в Алеппо. К сектору Газа и обострению арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года она не имеет никакого отношения.
Итог: Неправда